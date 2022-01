A esta altura nada soluciona el grave problema del agua en la ciudad. Vecinos que denuncian no tener el suministro desde hace mas de 20 días. Sí, 20 días peregrinando por una gota, en medio de una ola de calor extrema.

Mientras el Municipio prevé con camiones cisterna a los sectores mas afectados y Cosag realiza obras de refuerzo a modo alternativo, los vecinos se la ingenian como pueden y encuentran en la vieja vertiente de Barrio Piedra del Sapo, un alivio.

«Nosotros no tenemos agua desde antes de las fiestas. En la Perla llegan gotas y esto de andar con bidones es todos los días, mas allá de los camiones que manda la Municipalidad, no alcanza. Somos muchas familias con niños, así no se puede vivir», contó Alejandro, uno de los tantos que dia a dia y a primera hora, llega a la «bendita vertiente» ubicada camino al viejo hípico.

Barrio Parque San Juan, Lalahenes y aledaños atraviesan la misma situación y eso hasta conllevó a un corte de ruta. Sin embargo, el problema es mas general y abarcativo; tanto, que vecinos de la zona mas alta de la ciudad como Piedra del Sapo, también lo padecen.

«Acá en esta parte, cada tres o cuatro días tiene que venir un camión para abastecernos con agua, nos arreglamos con la cisterna, con tanques pero hay familias numerosas y el agua es algo de suma necesidad y no llega. En este barrio pasa todos los años», contó José Ferrarese, vecino de la zona.

Respecto a la vertiente, el agua que brota de esa cañería es pura y totalmente apta para el consumo. Se ubica allí desde hace mas de 30 años y en momentos como este, es un verdadero respiro.