Billboard Latin Music Awards 2023: Bad Bunny y Peso Pluma, los grandes ganadores

Este jueves, los grandes premios de la música latina tuvieron su entrega, con una ceremonia que dio mucho para hablar. Por cuarta vez consecutiva, Bad Bunny se hizo merecedor del premio Artista del Año en los premios Billboard Latin Music Awards e hizo vibrar el escenario tras la presentación de una nueva canción.

Pero no solo se hizo ganador de la máxima categoría de la ceremonia, sino que el cantante puertorriqueño también se impuso en la categoría de canción del año, a partir de las ventas realizadas por su éxito “Tití me preguntó” de su álbum ‘Un verano sin ti’”. Más adelante, Bad Bunny llegó en calcetines y ropa deportiva para recibir el premio Global 200 artista latino del año.

En el momento en que Bad Bunny subió al escenario para hacer su popurrí musical donde se incluían canciones como “Moscow Mule”, “Tití me preguntó”, y “Where She Goes”, así como también la primera presentación en vivo de “Un preview”. El público no dejó de cantar con él en su primera participación musical en los premios en cuatro años.

Por su parte, el astro mexicano Peso Pluma se impuso en la categoría de artista del año debut. Además, el cantante originario del estado de Jalisco y Eslabón Armado triunfaron en la categoría “Hot Latin Song” canción del año por “Ella baila sola”.

Paris Hilton entregó el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza a su amiga “La Bichota” Karol G. Se trata de un reconocimiento a su labor filantrópica a través de su fundación Con Cora que se enfoca en apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad. Como si no fuera poco, La Bichota también ganó en la categoría “Top Latin Album” del año por su popular “Mañana será bonito”.

Yandel entregó a la pionera puertorriqueña del reggaetón Ivy Queen el Premio Billboard ĺcono por sus contribuciones a la música latina. Ivy Queen dijo que la música urbana le enseñó a no vender su esencia.

Por el lado de la Trayectoria Artística, los merecedores del galardón fueron Los Ángeles Azules. La agrupación mexicana de cumbia presentó un conjunto de sus éxitos incluyendo “Como te voy a olvidar” y “Mis sentimientos” con Nicki Nicole, Ximena Sariñana y Sofía Reyes. Y agradecieron a quienes los han apoyado por más de 40 años de trayectoria en la que han llevado su música romántica.

Uno de los momentos más emotivos del evento vino de la mano de Chiquis, Calibre 50 y Los Sebastianes, quienes rindieron un homenaje a “La Diva de la Banda” Jenni Rivera, madre de Chiquis, a una década de su fallecimiento, en el que interpretaron algunos de sus temas característicos como “Inolvidable” y “Ya lo sé”.

Por último, Justin Quiles y El Alfa estrenaron su canción “Fiesta loca”. Myke Towers entonó su éxito “Lala” así como “Borracho y loco” con Yandel. Grupo Frontera, Olga Tañón, también tuvieron presentaciones en vivo, al igual que Marc Anthony y Pepe Aguilar, quienes estrenaron su tema “Ojalá te duela”.