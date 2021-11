Bloque UCR: Negri llamó a la “unidad” pero De Loredo y Brouwer de Koning insisten en “cambiar”

La interna surgida dentro del Bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados de la Nación tendría definiciones en los próximos días: El cordobés Mario Negri pretende retener la Presidencia mientras que Emiliano Yacobitti, fiel discípulo de Enrique “Coti” Nosiglia, pretende desplazar al ex candidato a Gobernador de Córdoba.

Esta mañana Mario Negri, a través de su cuenta personal de Twitter manifestó que “el Congreso que viene implica un gran desafío para la oposición. Hará falta la experiencia y también el empuje de muchos dirigentes que se sumaron a la política. Todos somos importantes”, cerró su primer tuit mientras que en el segundo fue más allá diciendo que “hay que dejar de lado las tensiones, que jamás alimenté ni alimentaré. El secreto es administrar las diferencias porque enfrente tenemos al Kirchnerismo. No hay que distraerse. La sociedad quiere al Radicalismo unido y fuerte”, sentenció.

La respuesta no se hizo esperar y una quincena de Diputados Radicales electos, entre los que se encuentran Rodrigo de Loredo y Gabriela Brouwer de Koning, le respondió a Negri a través de un comunicado en el que aseguraron que “el Radicalismo ha sido artífice central del triunfo de Juntos por el Cambio. Lo ha hecho a partir de interpretar a una sociedad que pide modificaciones profundas en las prácticas de la dirigencia política. La conducción de nuestros bloques y las vocerías que los representan deben ser, entonces, el reflejo de lo validado por la sociedad en las elecciones. Es momento de ratificar esa renovación. Es necesario cambiar para ganar y gobernar”, cerró el escrito.

Si vamos a los hoy números confirmados, Negri se quedaría con la Presidencia del Bloque ya que contaría con la mayor cantidad de avales de las 45 bancas que la UCR pudo conseguir en las urnas el 14 de noviembre. Lo que no tendría asegurado el cordobés sería la Presidencia del Interbloque de Juntos por el Cambio: A partir del mes que viene, el PRO pasará a tener 50 escaños, la UCR 45 y la Coalición Cívica-ARI, 11. Si los Diputados de Elisa Carrió votan por Negri, el radical también seguirá en su puesto al mando de los parlamentarios del ex Cambiemos, pero por estas horas se dice que quien estará al frente de los mismos en la Cámara Baja surgirá de un acuerdo.

En este período legislativo, surgirán varios bloques dentro de Juntos por el Cambio en la Cámara Baja: El ex Ministro de Economía de la Nación Ricardo López Murphy formará un monobloque que se llamará Republicanos Unidos; la líder del GEN Margarita Stolbizer junto a Emilio Monzó, Sebastián García de Luca y Domingo Amaya se unirán para conformar otro; el ex Gobernador de San Luis Claudio Poggi y Karina Bachey mantendrán su independencia sin adherirse a ningún otro bloque mientras que también hay tres Diputados que confirmaron que se manejarán con monobloque: Carlos Zapata, salteño de la línea de Alfredo Olmedo; Paula Olmedo del Partido Creo Tucumán y Florencia Klipauka Lewtak del Partido Activar Misiones, que lidera el ex Presidente de la Nación, Ramón Puerta.