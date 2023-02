Bº Don Bosco: pescó infraganti a un roba ruedas y lo persiguió varias cuadras

Este jueves, un vecino de barrio Don Bosco fue el blanco de un nuevo ataque de roba ruedas. En realidad, y por fortuna, el robo fue fallido gracias a que se percató a tiempo y pudo evitarlo.

Según contó a RESUMEN, pasadas las 17 horas y cuando salía de una quiniela de la ciudad, observó cómo un joven de contextura física delgada y bermuda de jeans, manipulaba una de las cubiertas de su Peugeot 208- el cual había dejado estacionado sólo unos minutos.

«Le pegué un grito y salió corriendo, yo salí detras de él. Lo corrí algunas cuadras pero después lo perdí de vista. Mi error fue no haberlo seguido con el auto, llamé a la policía pero no se que habrá pasado después. Lo perdí de vista pasando el canal. Por suerte no tuvo tiempo de robarme pero ya no se puede vivir así», contó el damnificado, a la vez que reconoció no haber radicado la denuncia correspondiente.

«Sólo quiero alertar porque a un compañero de trabajo en mi mismo barrio le robaron las ruedas hace como dos semanas. Es algo que viene pasando seguido», añadió.