Bomberas de Despeñaderos y Villas Ciudad de América, reconocidas por Inforest

En el marco de la celebración del “Día Internacional de la Mujer” y como parte de sus acciones de Responsabilidad Social Empresaria; Inforest lanzó una convocatoria para conocer y destacar las historias de mujeres bomberas.

La convocatoria se llamó “Historias de fuego, mujeres que inspiran”: estuvo abierta durante el mes de febrero y contó con la postulación de 53 bomberas en doce provincias: Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Neuquén, San Luis, Río Negro, Chubut y Misiones. Entre todas las participantes Inforest decidió destacar y visibilizar la historia de cinco bomberas y brigadistas: Gina Marianela Beltramo de Despeñaderos (ganadora), Tamara Tosselli, de Villas Ciudad de América, Córdoba, Verónica Fernández, de Florencio Varela, Buenos Aires, Laura Gómez Silveira, de Salsipuedes, Córdoba, Mariana Quilaqueo del Parque Nacional Laguna Blanca, Neuquén (destacadas).

Cada una de ellas recibió un casco y una pechera rosa especialmente diseñados para este reconocimiento, además, sus historias fueron compartidas en los canales de comunicación de Inforest.

Gina Marianela Beltramo, Ganadora, de Despeñaderos

Hace diez años forma parte de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Despeñaderos (Córdoba), siendo la primera mujer con el cargo de bombera de forma continuada. Es Técnica en Emergencias Médicas y madre de un hijo de 8 años y una hija de 2 años. Su “historia de fuego” sucedió cuando acababa de tener por cesárea a su primer bebé, y regresaba a Despeñaderos en ambulancia. En la Ruta Nacional N° 36 había ocurrido un grave accidente y quienes lo auxiliaron, al ver la ambulancia, hicieron señas y pidieron que parara. Gina solicitó al chofer frenar y a pesar de tener una cesárea recién hecha, cruzó corriendo la ruta para socorrer a los heridos. Entre ellos se encontraba muy grave un niño de 2 años, a quien Gina decidió subir a la ambulancia y trasladarlo. Además, llamó a los bomberos de la zona para que ayudaran en el auxilio de las demás víctimas. De esta manera, salvó la vida de todos los implicados.

Consultada por RESUMEN DE LA REGIÓN, en relació a su historia, cómo decidió ser bombera y como maneja sus horarios entre su trabajo, ser madre y bombera, Beltramo relató:”pertenezco al cuartel de bomberos de Despeñaderos, hace diez años ingresé a la institución, soy la mujer más antigua y la primera con jerarquía. Tengo cuatro compañeras más mujeres…la verdad que el concurso me encantó, no sabía que podía llegar a ganar mi historia, mi madre fue la que me anotó. Decidí entrar a ser bombero porque siempre tuve la vocación de ayudar y de servir a la comunidad. Eso es una satisfacción indescriptible, soy mamá de dos hermosos niños, y también soy comerciante. La verdad que me organizo bastante en cuanto horarios y lo que eso implica“.

Tamara Tosselli – Destacada, Villas Ciudad de América

Cuando tenía tan solo doce años, ingresó a la escuela de cadetes de Villa Ciudad de América (Córdoba) junto a su hermano Marcos.Se convirtió en la primera mujer bombero que pasó de la escuela de cadetes al cuerpo activo en su localidad. Su labor fue inspirada por su papá, quien había integrado el mismo cuerpo de bomberos, y gracias a ello, pudo realizarle primeros auxilios a un familiar. Tamara actualmente tiene 23 años, estudia veterinaria en la Universidad Nacional de Río Cuarto y es productora agrícola ganadera. El año pasado, fue elegida como uno de los personajes del año de la Revista Caras, como reconocimiento a su labor en los combates de los incendios forestales que sufrió su provincia natal.