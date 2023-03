Boxeadores altagracienses viajan a La Rioja

Este viernes a partir de las 21.30 horas en el Club San Lorenzo de La Rioja se llevará a cabo una velada más que interesante para el boxeo amateur como será La Rioja vs Córdoba, y donde varios boxeadores locales dirán presentes gracias al Fernández Boxing Club y Once Onzas de Santa Ana.

Será un gran momento para que los pugilistas de la zona sigan teniendo rodaje, y sumando experiencias.

Se trata Matias Murua hasta 75kg, Lucas Palacio hasta 64kg, Mariano Villafañe 64kg, Juan Sessa hasta 69 kg y Jeremías Torres hasta 60 kg.

Para la ocasión se prevé una cartelera con interesantes combates, en el duelo de fondo, Mariano Villafañe se enfrentará Mario Oliva, en tanto que en el semifondo se disputará la pelea entre Juan Sessa que medirá fuerzas ante Leonel Pacheco, en el marco de la categoría hasta 69 kilos.

Además, en los otros duelos entre La Rioja y Córdoba, Matías Murúa confrontarán ante Jonathan Santos y Lucas Palacios enfrentará a Marcelo Calivar.

El detalle de la programación es el siguiente: Mailén Lujan vs. Gabriela Malter Lobos y Agustín Palacios vs. Thiago Campillay (exhibiciones); David Chávez (Cabrera) vs. Leonardo Adauto (Catamarca), Marcos Páez vs. Valentín Trigo, Diego Chamu vs. Martín Ávila, Ever González (Cabrera) vs. Fabricio Bazán (Catamarca), Leandro Martínez vs. Leonel Vera, Jonathan Santos vs. Matías Murúa Marcelo Calivar vs. Lucas Palacios, Leonel Pacheco vs. Juan Sessa y Mario Oliva vs Mariano Villafañe.