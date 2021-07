Boxeo: Gonzalo Corinaldessi y sus clases de box gratuitas

Hace 9 años que Gonzalo Corinaldessi practica Boxeo, fue Campeón Provincial, y tiene unas cuantas peleas en el campo rentado. En barrio Don Bosco da clases de boxeo para aquellas personas que quieran acercarse a entrenar y aprender, o solo hacer actividad física. Gonza pasó por los micrófonos de la 88.9, en donde en dialogo con Resumen Deportivo contó como fue la iniciativa.

“Esta bueno, es para todos los chicos del barrio y ayudar también a los chicos que están en la calle. El boxeo es deporte maravilloso, necesitas mucha disciplina”.

Comenzaba el profe de box de 27 años, quien hace casi una década se dedica al pugilato. Entrenó bajo las órdenes de Cristian Maldonado, Fofi Moreschi y ahora lo hace en el nuevo gimnasio de los hermanos Casal. Alejado momentáneamente del ring por una pequeña lesión, decidió empezar a transmitir lo que el aprendió en estos años.

“Lo venía pensando hace rato, pero no tenía lugar. Y como me fui a la casa de mi abuela, y me levantaba a entrenar y ver que en el club Colón no hacían nada y se me ocurrió dar clases gratis para todos los chicos”. Así fue que empezó Gonza con esta propuesta para chicos y grandes que quieran sumarse, y que en este poco tiempo son muchos los que se acercan diariamente.

“Los chicos se prender por ahí son medios irregulares como es algo abierto, pero lo mismo se prenden, siempre hay entre 10 y 12 chicos. El entrenamientos que brindo es por el momento toda la parte física, como no tenemos elementos arranque solo con o físico, hasta que se podamos tener todas las cosas para entrenar”.

Por último el profe de barrio Don Bosco que da las clases lunes, miércoles y vienes a partir de las 17, destacó que no solamente pueden ir niños, sino lo puede hacer toda persona que quiera hacer actividad física y/o practicar boxeo.

“Pueden sumarse chicos de cualquier edad a partir de los 8 años. Hay que gente que va para hacer solo actividad física, por ahí perder peso por eso no hay una edad límite”. Concluyó