«Brego por la unidad verdadera, no simplemente amontonarnos»

Este martes 26 de julio, se realizará el locro radical en el Club Colón de Alta Gracia, celebrando la Revolución del Parque, hecho histórico que dio inicio a la Unión Cívica Radical. A nivel local, se acercarán correligionarios dirigentes de toda la provincia y representantes de las fuerzas políticas que conforman Juntos por el Cambio, entre ellos, Luis Juez.

En entrevista con el programa «Todo Pasa» de FM 88.9, Barrionuevo relató: «Tenemos que dejar de lado los egos y trabajar en conjunto, ponernos de acuerdo y luego seguir desde el lugar que nos toque».

Sobre el acto, expresó: «Estoy muy contento, muy satisfecho y en lo grupal, lo de hoy es un desafío, no es sólo para acumular gente. Tras una década, la Revolución del Parque toma preponderancia. Es el inicio de nuestro partido y tras 132 años, seguimos peleando por las mismas ideas: el federalismo, fraude. Hemos avanzado pero no evolucionado».

El representante radical, contó que el pasado 1° de mayo, Luis Juez organizó un locro «al que fuimos todos. Hoy nosotros invitamos a ´Juntos por el Cambio´, esto es histórico. Me pone feliz la respuesta que recibí de todo el radicalismo: referentes locales, provinciales, las juventudes. No nos garantiza una elección, pero un acto es un pasito más hacia la unión».

En detalle, Barrionuevo afirmó que darán su discurso entre ocho y diez personas: «Todos somos protagonistas de una u otra manera, pero no podemos hablar todos o tanto tiempo, y ésto tampoco significa que se vayan a candidatear».

Entre los nombres que enumeró: Alfredo Cornejo, Romero, Soledad Carrizo, Luis Juez, Rodrigo De Loredo, Mario Negri, Héctor Baldassi, Soher Sukaria, Brouwer de Koning, concejales de otras localidades, Ariel Grisch, representantes de todo el Departamento Santa María, tanto de la UCR, del PRO, del ARI y del Frente Cívico. Gastón Manes no podrá estar presente, pero hará una video llamada.

El presidente destacó: «Brego por la unidad, la unidad verdadera. No es amontonar. No queremos que pase lo del 2019. Las internas son una viabilidad, no lo veo cercano ni lejano. El que pierde debe acompañar y el que gane debe tener un proyecto concreto. Nadie es indispensable pero todos somos necesarios. El que se corte solo, estará cometiendo un error. Hay que hacer una medición y tener reglas claras. A la vez, tiene que haber una renovación que no significa sacar a nadie por la ventana».

Con respecto a la preparación del acto, la gente presente y las próximas elecciones, dijo: «Ayer hubo unas 50 personas picando para el locro. Estuvieron Amalia Vagni, Leticia Luppi, Lucía Allende…Cuando digo que debe haber renovación, puede venir de cualquier lado, del Colegio de Abogados, del Centro de Comercio, de una asociación civil. Algunos los llaman outsiders, yo los veo como personas muy bien vistas por la sociedad, por ejemplo. Si llegamos unidos a las elecciones, el peronismo provincial esta complicado para el 2023″.

Cambiando de tema y hablando sobre las principales problemáticas de la ciudad, Barrionuevo afirmó que las mismas son: inseguridad, acompañada del flagelo de la droga, salud, «hace falta urgente un hospital municipal» y déficit habitacional; «hay que buscar mecanismos distintos pluralidad, tranversatilidad para que los vecinos puedan acceder a un lote».

Sobre el tema del agua, declaró: «El 46% de la ciudad no tiene agua, no hubo planificación, no importa, vamos para adelante y solucionemos este problema».