Brian Heredia: «Es un trabajo de todos construir La Paisanita que queremos»

El jefe comunal electo de La Paisanita, Brian Heredia de Unión Vecinal, visitó los estudios de «Todo Pasa» de radio FM 88.9 y habló sobre cómo se desarrollaron las elecciones en la jornada del domingo 23 de julio y que sigue para la localidad.

«Fue bastante complicado, bastante dura hasta el último momento, La Paisanita nos acompañó. Hemos armado un equipazo, lo que tenemos por delante es mucho, un arduo trabajo en la comuna» expresó Heredia. «Es un trabajo de todos construir La Paisanita que queremos, van a cambiar muchas cosas» agregó.

Por su parte, Graciela Franco, tesorera electa y artista plástica, manifestó: «Estamos unidos para hacer cosas por La Paisanita, para seguir haciendo por el pueblo, es un diamante en bruto».

Sobre el final de la elección -70 votos el primero, 60 el segundo y 55 el tercero-, Heredia expresó: «Fue ajustada la elección, la viví en carne propia, estábamos muy nerviosos. Cuando finalizó el conteo, saludé a ambos candidatos, ya que necesitamos el aporte de todos, porque vemos las mismas problemáticas». «Quiero agradecer a nuestro equipo, nuestras familias y a los vecinos» agregó.

«Nuestros ejes centrales serán, el cuidado del medio ambiente, el tribunal de faltas y el proyecto de turismo. Con respecto a los servicios públicos, queremos hacer la mejor transición posible de ahora a diciembre, ya que justamente es un momento álgido en la localidad, cuando la población se incrementa entre 4 y 5 veces» explicó el joven.

En relación a la conformación de su lista, describió: «Desde el primer momento buscamos unirnos con vecinos más allá de su partido político, como Poli Argañaráz que hizo un gran trabajo y referentes políticos como Rodrigo Martínez del Socialismo que prometió ayudarnos». Como en toda gestión comunal que siempre ingresan integrantes de la segunda fuerza, en esta ocasión, entra Maximiliano Sabadín como tercer vocal y Constanza Poletto como secretaria: «ya trabajamos con ella como tesorera entre el 2017-2019 y trabajamos muy bien juntos» manifestaron.

Mientras que Fernando Merayo, actual Tribuno de Cuentas por la minoría, quien ingresó hace 8 años como vocal también por la minoría, -cuando comenzó el conflicto con Sergio Giachino-, contó que debió atravesar la pandemia y los terribles incendios que azotaron la zona. «Me había decidido a irme de la política y Brian me pidió que le diera una mano. Siempre lo ví muy sincero y no es un extremista, va por el medio. Me quería ir y decidí acompañarlos. Estoy de asistente, el grupo ya tiene vida propia. Y lamento haber visto hasta último momento, la vieja política, con la compra de votos, mintiendo, tergivesando, hablando mal de los vecinos».

Sobre el ninguneo que recibió el candidato de «Unión Vecinal» y los dichos sobre si estaba a la altura o si era un títere de Ignacio Sala -actual jefe comunal de La Paisanita-, opinó: «Siempre lo dejé bien claro, desde el primer momento lo marqué, se me atribuía una gestión y siempre aclaré que no es así y lo fuimos demostrando ya con la conformación del equipo plural. Nunca hablamos mal del otro, siempre trajimos nuetras propuestas». Y adelantó que ya este martes se reúnen para comenzar a trabajar.