Britney Spears reveló que abortó un hijo de Justin Timberlake

La revista People tuvo acceso a varios fragmentos del libro “The Woman in me, memorias de Britney Spears”, que llegará a las tiendas el 24 de octubre. Entre varios de los temas que se tocan, se encuentra la relación entre la princesa del pop y Justin Timberlake, a principios de los 2000.

Pero durante ese acceso exclusivo, se reveló que Spears esperaba un hijo con el cantante y fue el propio Timberlake quien le pidió que interrumpiera el embarazo. La Princesa del Pop aseguró que, a pesar de ser una sorpresa, no se trataba de “una tragedia”, pues quería lo suficiente a Justin como para algún día tener una familia juntos. Sin embargo, el músico y posteriormente actor, tuvo la última palabra.

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Quería mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Esto sólo sería mucho antes de lo que había previsto. Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Decía que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, declara la cantante en su libro.

“Estoy segura de que la gente me odiará por esto, pero acepté no tener el bebé. No sé si esa fue la decisión correcta. Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre”, agregó.

La relación entre el cantante de los Backstreet Boys y la princesa del pop comenzó en 1999, cuando ambos tenían 18 años. Tras separarse en 2002, Spears comenzó una relación con Kevin Federline y para 2005 dio a luz a su primer bebé: Sean Preston, cuando la intérprete de «Oops! I Did it Again” tenía 23 años.

Un año después llegó su hijo Jayden James, y aunque Britney mostró un gran amor por ellos, la complicada situación a la que se vio sometida por culpa del acoso mediático y la tutela de su padre, obligó a la cantante a alejarse de sus hijos, y al día de hoy, su relación es prácticamente nula.

Por su parte, Justin Timberlake comenzó una relación con la actriz Jessica Biel en 2007 y en 2012 se casaron. Sería hasta 2015 que Justin le dio la bienvenida a su primer hijo, Silas Randall, y su segundo niño, Phineas, llegó en 2020. Timberlake continúa casado con Biel, pero a partir de las últimas declaraciones de Britney, se estima que el matrimonio de su ex podría tener alguna que otra complicación.