Bronca e impotencia: delincuentes atacaron el auto de una docente y le robaron tres ruedas

Un nuevo ataque de roba ruedas se viralizó en las ultimas horas en la ciudad. Esta vez, el blanco fue el vehículo de Agustina, una docente de Alta Gracia vecina de Barrio Residencial El Crucero, a quien con total impunidad le sustrajeron tres de las cuatro ruedas de su automóvil.

El hecho ocurrió el pasado sábado a una cuadra de Avenida del Libertador y la damnificada asegura que obtuvo datos precisos acerca de los presuntos autores.

«Yo dejé mi auto estacionado en la vereda de mi casa en calle Iriarte, entre las 23 y 23:30. Ayer domingo, cuando salgo me doy con que mi auto estaba en el piso, se llevaron las tres ruedas completas. Tengo bastantes datos, ninguno cien por ciento corroborado pero conocidos me dijeron haberlos visto cruzar para Bº Parque San Juan con las ruedas. Después me dijo otra conocida de ese barrio que por la madrugada las estaban ofreciendo», explicó la damnificada a RESUMEN.

La joven aseguró, además, que la zona «es un calabozo» por la oscuridad que hay y que las pocas luminarias se ven tapadas con los árboles.

«Las luminarias de frente de mi casa están tapadas con árboles, reclamamos para que poden y nunca lo hicieron. Esta cuadra es un calabozo de oscura, es un peligro. Da miedo, hoy son ruedas pero da miedo porque tengo una hermana que regresa de noche y es un peligro esa zona tan oscura».

El vehículo es un Gol Power 1.6, «Estuve averiguando y me sale alrededor de 30 mil cada rueda, es imposible comprarlas», añadió Agustina. La denuncia ya fue radicada.