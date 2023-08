Bruno Sanabria: «Me quiero superar y por ello me preparo para esta carrera de 78 kilómetros»

Bruno «Mono» Sanabria, atleta de Alta Gracia, contó en el aire de «Todo Pasa» cómo se prepara para cada carrera y en especial para la próxima, en la que correrá unos 78 kilómetros.

«Me quiero superar en lo deportivo. Corrí 60 en Mina Clavero, 30 en Río Pinto. Fue un año complicado económicamente para mí pero sigo en carrera y me estoy preparando para la «Extreme Race» en noviembre, ultimando detalles» comenzó el deportista.

«La carrera es en la localidad de Huerta Grande, es pura sierra, es trail. Abarca el Camino de los Artesanos, la Estancia Carrey, La Pulpería, cerca del Dique San Gerónimo y Cerro Yapeyú. El año pasado hicimos 53 kilómetros, dentro de la misma carrera. Estuvo muy lindo y por eso la elegí nuevamente. Es super técnica. Es muy divertida, es de las más lindas, una de las que más disfruté. Son 14 horas y tenemos un tope de 18. Los 60 de Altas Cumbres, llegué en 8 horas. También participarán Manu Brunengo, Lau Frosasco, Gustavo Martos y Guillermo Moreschi, mientras que Joaquín Lorensen y Mercedes Pap realizarán el de 54 km, todos están en un muy nivel, han tenido un muy buen progreso. Nos toman como referencia, damos consejos, una mano, no metemos presión» detalló «El Mono».

Con respecto a que cena antes del día del evento, contó: «Fideos, pollo, pancito. No me gusta mezclar, un poco de carne, proteína. Comeremos a las 18 horas y después a dormir. Más los nervios, no se si vamos a poder dormir. 23.30-00 horas viajamos». «En los puestos donde hay frutas o comidas, depende de la carrera, no suelo frenar en el primero porque llevo pero en los otros si. En estas que duran tantas horas, si se frena para recargar energías».

«Económicamente, los deportistas amateurs no tenemos apoyo. Todo apoyo es bienvenido, estoy proyectando un plan de sponsorizacion, estamos buscando». Sobre cómo se prepara, narró que entrena 6 veces por semana, «cuando se puede, pero si por cuestiones laborales no puedo cumplir, no pasa nada. La idea es estar siempre en movimiento. El año que viene quiero superarme, agregar más kilómetros y experiencia».

«En la carrera de las Altas Cumbres, tuve bastante caídas, una muy fuerte y ahí tuve un tiempo para resetear, volví con muchos dolores. Hay que hacer lo mejor posible. Busco el apoyo humano en el equipo de Vita Fit. Siempre están al detalle de todo. En el medio de la carrera uno se puede hacer varias preguntas…´¿que hago acá?, ¿por qué me anote si yo podría estar tranquilo en mi casa? (risas) y las llegadas son muy emotivas. Tardo un par de días en procesarlo. Lo hago porque lo disfruto mucho» concluyó el corredor.