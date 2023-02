Buppo sobre los accidentes de Ruta 5: «Se instalará un tótem reductor de velocidad sobre la vía»

Santos Buppo, Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad Anisacate, dialogó con el equipo de «Todo Pasa» sobre su gestión en la localidad vecina.

«Tenemos una buena agenda con algunas obritas, una de adoquines o pavimento articulado, entre Ruta 5 y la calle Corazón de María. Esta obra se dividió en dos etapas, se realiza con el Programa Argentina Hace y el objetivo es unir ambas rutas, S523 Y 5, cruazando el barrio La Marianita. Es el punta pié para llevar el pavimento a otras arterias» comenzó el funcionario. «Luego se dará la vuelta por calle Los Naranjos para dar la vuelta y se puede pensar a futuro un servicio de transporte urbano para unir todo el sector oeste» agregó.

«La primera etapa incluye el cordón cuneta, 1300 metros de pavimento articulado -pasando tres cuadras el arroyo- y la segunda ya fue presentado el proyecto, bastante avanzados con esa gestión, esperando que se apruebe cuando terminemos la primera etapa. Ya hicimos 180 metros de cordón cuneta y luego siguen los adoquines» detalló Buppo.

«Desde la provincia nos dieron una mano muy grande, se está construyendo en Villa Montenegro una PRP que es una Planta de Reducción de Presión que nos permite -a través de un crédito dado por provincia también- llevar el gas a la zona norte de colectora de Ruta 5. Dos barrios con gas, es un avance tremendo, diez años atrás no te imaginabas ésto» contó el encargado de OOPP, sobre el avance de las obras de gas. «El gasoducto que trajo la provincia es indispensable y es una comodidad. Nos da factibilidad para darle el servicio a Anisacate, a más de 8000 habitantes. Anisacate tiene una dispersión geográfica increíble, tenemos 31 barrios, más los nuevos y 4000 hectáreas. Hicimos 16.200 metros de agua y sólo 600 conexiones, no es una conexión al lado de la otra, es caro. Lo mismo pasa con el arreglo de calles, por ejemplo».

Con respecto a cuál es la obra más importante, expresó: «La obra más importante que se está llevando a cabo es la autovía, la cual va a cambiar la realidad de Anisacate y de todo el corredor. El turismo y la gente de Córdoba pasa por Alta Gracia y por Anisacate, cuando termine todas esas personas van a pasar por Dique Chico y La Quintana. Hay que plantear una cuestion céntrica allí, un ingreso. El río va a tomar un papel importante, hay que tomar medidas a nivel regional».

«Hace seis meses que estamos trabajando en la problemática de la accidentología en Ruta 5, muchos opinan que se debe instalar un semáforo, pero para ello se debe hacer un estudio del flujo de autos que transitan en un sentido y otro, ver sies necesario y ver que va a suceder cuando se termine la autovía. Venimos analizando la situación y no es un semáforo la solución. Estamos dialogando con vialidad provincial y la misma sería un tótem reductor de velocidad con cartelería, con lo cual se busca en una primera etapa, la concientización: no se puede viajar a más de 60 kilómetros por hora. La autovía va a descomprimir el tránsito y pasará a ser un corredor y tenemos que trabajar en las colectoras, construír cordón cuneta y consolidación de calle para que haya menos tránsito por la Ruta 5 y los vecinos usen esta vía. Comenzaremos a instalar el tótem en 15-20. Estará ubicado en cercanías al ´Muni Cerca´. Más adelante se evaluará si se harán multas o no. Hay sólo tres en provincia, es una de las soluciones. Un semáforo ocasionaría un choque en cadena».

Con respecto al cruce a la altura de La Quintana, explicó que la propuesta de la rotonda tampoco es una solución. «Realizamos una gestión con un campo privado, al cual le solicitamos 15 metros y vamos a construír una dársena para doblar».

En relación al agua, relató: «Tenemos una obra de toma a un 15% de ser terminada, ubicada en Villa Río hacia abajo, que se conecta con tres cisternas, una allí, otra en La Marianita y otra en barrio San Juan. Tenemos muchas perforaciones a 50-60 metros. Hay gente con pozos que se les han secado, por ello hay que cuidar el agua. Todas las conexiones van con medidores».

Y finalmente sobre educación, aseguró que les brindarán contenedores para abrir la escuela PROA, ya que se empezará con la cosntrucción del edificio pero ésto llevará tiempo. «Los otros dos colegios ya están aprobados pero es una cuestión entre provincia y nación, falta la licitación, entiendo que también se comenzarán a construir este año».