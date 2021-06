“Buscamos crear conciencia sobre la importancia de reciclar”

Cristina y Emi, trabajadoras cartoneras, estuvieron presentes en los estudios de la 88.9 para hablar sobre la labor que están desarrollando actualmente en uno de los barrios de la ciudad para comunicar de qué manera los vecinos pueden aportar al cuidado del medioambiente y fomentar el reciclado.

“Yo hago la promoción ambiental. Con Cristina vamos casa por casa, y contamos qué hacemos y cómo trabajamos. Pasamos martes y viernes. 9:30 a 10 de la mañana. Ahora estamos trabajando en el Nodo de Barrio Cámara. Buscamos concientizar a los vecinos sobre la importancia de reciclar. La gente se suma, pero no está acostumbrada a separar la basura. Ya tenemos negocios que nos guardan papeles y cartones. Por ahora venimos bien. Más adelante la idea es poder generar un espacio propio para poder trabajar tranquilos y guardar lo recolectado”, contó Emi. Las condiciones que tiene que tener el cartón y el papel blanco, ya sea usado, rayado o impreso, es que no tiene que estar mojado ni sucio.

Mientras tanto, Cristina, quien se unió hace un tiempo a este grupo de trabajadores populares organizados, relató cómo empezó en este trabajo. “Esto empezó como una necesidad. Desde los 8 años soy cartonera. De chica no teníamos nada para poner a la mesa. He hecho otros trabajos, pero nunca tuve un sueldo fijo, pero por ahora me está resultando bastante bien. Si uno le pone voluntad y ganas, puede lograrlo. Para mí es algo bueno, porque siempre gano una moneda”.

Por otro lado, Horacio, miembro de la Federación Argentina de Carreros, Cartoneros y Recicladores, habló sobre el nacimiento y la labor de esta entidad. “LA FACCyR comienza como una necesidad de hacer visible a los compañeros del país. En 2019, después de décadas de luchas y de ninguneo, deciden nuclear por diferentes cooperativas, arraigadas sobre todo en Buenos Aires, más que nada en el AMBA, cooperativas que trabajaron durante muchos años, y se unieron para crear la federación con el apoyo de militantes para dar una lucha de un movimiento de la economía popular. En la Capital provincial existe la Cooperativa La Esperanza, donde los compañeros decidieron unirse para ser reconocidos”. Esta cooperativa lleva trece años de lucha organizada. En Córdoba, la FACCyR se transformó en la UTEP, Unión de Trabajadores de la Economía Popular.

Actualmente se está desarrollando un Sistema de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, donde previo a la recolección, promotoras pasan casa por casa explicando la separación por origen y cómo debe ser tratado el material, para que no termine siendo un trabajo insalubre. Con respecto a la articulación con el Estado, Horacio respondió que no tienen relación con ningún responsable de las comunas y municipalidades en las que están trabajando. “Si bien necesitamos el apoyo del Estado, queremos demostrar que podemos trabajar. Tener la posibilidad de proyectos y tenemos que sentarnos a hablar con ellos, pero por lo pronto estamos tratando de consolidar el trabajo con los compañeros”, finalizó.