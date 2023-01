Buscan desesperadamente un hombre de Despeñaderos

Un hombre de 67 años desapareció ayer de su vivienda de la ciudad de Despeñaderos y su familia lo busca desesperadamente. Se trata de Joaquín José Sánchez, quien -aparentemente- se fue por sus propios medios el viernes alrededor de las 20.45. Nada se sabe de él hasta ahora.

“Ayer a las nueve menos cuarto de la noche mi hermano llega a la casa de mi papá, que vive en la ruta 36 antes de entrar a Despeñaderos, y se encuentra con que su casa está abierta, sin llave y no está el auto y dejó el celular sobre la mesa”, contó Cinthya, hija del hombre que se busca.

Inmediatamente, los hijos del hombre desaparecido hicieron la denuncia policial durante la madrugada de este sábado y los uniformados revisaron las cámaras de dos domos ubicados frente al domicilio de Sánchez. “Se lo ve salir por la ruta 36 en su auto, en el Ónix blanco que tiene como para Córdoba, Alta Gracia, en esa dirección”, contó la joven.

Si bien las cámaras no captan el momento en el que el hombre sale de la casa, sus hijos no saben si salió del lugar por sus propios medios o si fue obligado a hacerlo, no obstante, Cinthya señaló que su padre “en algunos momentos tuvo algunos episodios de convulsión, hace mucho no los tiene ya, pero los ha tenido y eso le provoca una pérdida de memoria”.