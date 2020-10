Buscan testigos para dar con un desaforado que atropelló a dos personas en Plaza Mitre

Mauro y su compañero, dos trabajadores de la empresa Villar Iglesias, buscan testigos que puedan aportar datos para encontrar al automovilista que anoche, y en un aparente estado de ebriedad, los atropelló y se dio a la fuga.

En realidad y según contó uno de los cadetes a RESUMEN, la odisea se este sujeto inició por calle Rossi, donde, asegura, le tiró el auto encima.

“No sabemos quien es, yo primero me lo crucé en calle Rossi donde me insultó y me tiró por primera vez el auto. Estaba borracho o drogado”, sostuvo el trabajador, a la vez que contó que el desaforado conductor le hizo lo mismo por lo menos en dos oportunidades más.

“Cuando con un compañero pudimos frenarlo para que la policía se acerque, por Mateo Beres y Liniers, el chabon aceleró y atropelló a mi compañero que estaba en moto también. Le pasó por encima y a mi también me rozó y me tiró. Después de dio a la fuga”, agregó Mauro.

La osadía del automovilista no culminó ahí. El cadete fue tras él y observó como ingresaba a una vivienda de donde, junto a otros sujetos, salieron a atacarlo con piedras. “Según vecinos me dijeron que estaba armado”.

Finalmente, el sujeto volvió a huir a bordo de su vehículo por calle 9 de julio. “Estamos buscando testigos que nos ayuden a encontrarlo. De los nervios no recuerdo que vehículo era pero hicimos la denuncia”, recalcó el joven.