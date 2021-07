Camila González: “Siempre me gustó la parte técnica de las cosas”

Camila González, vecina de Anisacate, creó un proyecto llamado “Mecánica para mujeres”, el cual comenzó para crear una clientela femenina en la zona del Valle de Calamuchita, donde hoy en día sus clientes son tanto mujeres como hombres. Hoy, esta joven mecánica visitó los estudios de la 88.9 para contar un poco más sobre su historia y el camino que la llevó a esta profesión.

“El proyecto es tener un taller mecánico para mujeres, pero si hay que atender a hombres no se discrimina”, explicó Camila. Al preguntarle sobre los motivos que la llevaron a adentrarse y ejercer esta profesión, la joven dijo: “Siempre me gustó la parte técnica de las cosas. Me dejé llevar por esa parte donde me gustaba hacer, romper y arreglar”.

Camila tiene 26 años y, mientras cursaba el último año de secundaria, hizo su primer curso de mecánica. Uno de sus hermanos le regaló varias herramientas que hoy en día usa para trabajar. “Quería ir a una escuela técnica donde iba mi hermano pero no estaba terminada. Mis padres están muy contentos. Desde que me criaron me dejaron ser libre, si llego a tener hijos dejaría que hagan lo que les guste. No tengo taller, uso el espacio de la casa de mis padres o trabajo a domicilio”.

La joven mecánica se dedica a motores nafteros y combinados con gas. “A los diesel los huyo, porque tienen otros funcionamiento y es más complicado”, manifestó. Comentó que la han llamado de talleres de Córdoba para invitarla a trabajar y también para consultarle sobre el proyecto que está desarrollando actualmente.

Hoy en día, Camila tiene su taller en la casa de sus padres, y trabaja también a domicilio. “Me sigo manejando con hombres y mujeres, pero siempre son más mujeres las que me buscan. Los clientes se quedan contentos y me felicitan por como me desenvuelvo y se quedan conformes porque les explico cómo es la forma de trabajar. La mayoría no sabe mucho pero sí les gusta que les expliques. también hay hombres que no saben de mecánica y mujeres que se dan maña”, expresó.