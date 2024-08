“Canción para mi madre”: un poema para recordar a los ancestros en Alta Gracia

La poesía es un género literario considerado como una manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa.​ Por eso se suele entender generalmente hoy como poesía la poesía lírica. También es comprendida como una “modalidad textual”.​ Es frecuente, en la actualidad, utilizar el término “poesía” como sinónimo de “poesía lírica” o de “lírica”, aunque, desde un punto de vista histórico y cultural, esta es un subgénero o subtipo de la poesía.

El poemario denominado “Canción para mi madre” se presenta el próximo sábado 24 de agosto en el museo Manuel de Falla, a las 16 horas, con entrada libre y gratuita. En la presentación de la obra acompañarán Belu Guevara con su violín, Lucía Cravero en la dramatización y al final, van a cantar Augusto González y Facundo Copertino.

Claudia Molina, autora de la obra, dialogó con RESUMEN y contó la historia del nacimiento de esta pieza artística: “La idea de hacer este proyecto nace a partir de la curiosidad de saber el significado de algunas palabras que mi mamá, cuando yo era chica, decía en un idioma que no entendía, que se parece al catalán pero en realidad mis abuelos maternos vinieron de Valencia, España. Comencé a investigar canciones para niños”.

“Había cierta similitud con algunas canciones y juegos con los que jugábamos con mis primos y mi hermana, cuando éramos chicos. Además, cuando la familia se reunía en Rafael García en la casa de mis abuelos, comíamos arroz con pollo. Ahí empecé a investigar cómo era la paella en Valencia. Ahí dibujé en un cuaderno (la tapa) un fragmento del mapa de Europa donde está España, y América del Sur con el océano y un barquito pequeño que llegaba a Buenos Aires. Ahí empezaron a surgir ideas sueltas, que luego se transformaron en poemas”, dijo.

Seguidamente, la autora explicó que “Después de la ilustración y una lluvia de ideas, nació el título “Canción para mi madre”: pensando en mis abuelos, mi madre y mis bisabuelos, de dejar su tierra y mudarse a un terreno desconocido. Además, la tristeza por el desarraigo y el extrañar. Mis padres no tuvieron juguetes que hubieran podido comprar”.

“Yo escribo lo que me atraviesa, me interpela, me duele, en este caso me trae un recuerdo. Después de terminarlo tiene que ver con eso: hacerle un homenaje a mis ancestros maternos, y casualmente la dedicatoria es a ellos”, expresó Molina.

“Quiero compartir parte de mi historia (hasta ahora), y que en un punto todo tiene que ver con todo: los padres, duelos no hechos, dolores y nuestros abuelos. En cuanto a mis expectativas, quiero llegarle con mi poemario al corazón de quien lo lea o lo escuche. Los espero con alegría para compartir un rato de esto que me nace del alma hacer y compartir las palabras para que nos abracen. Ojalá podamos ser un poco más felices, además de conectar con el corazón”, finalizó la autora.