Carlos Dileo: «Para nosotros es política de estado la responsabilidad fiscal»

Carlos Dileo, Secretario de Finanzas de las Municipalidad de Alta Gracia, visitó los estudios de «Todo Pasa» de FM 88.9 y habló sobre cómo siguen las gestiones de su área, teniendo en cuenta la actual crisis económica nacional.

«El intendente Marcos Torres tiene esa impronta de trabajar en base a planificaciones y eso nos lo hace más fácil. Es importante trabajar así en este país, donde no hay certidumbre. Tenemos responsabilidad fiscal y para nosotros es política de estado. Se está poniendo complicado el panorama económico a nivel provincial y nacional y gracias a este trabajo el municipio está equilibrado. Más allá de quien ganara, quien se sentara el 10 de diciembre en el sillón de Lepri, se iba a encontrar sin deudas con proveedores, por ejemplo» comenzó el contador.

Teniendo en cuenta la coyuntura económica y los fondos nacionales que recibirá este municipio para llevar adelante la megaobra de puesta en valor de Avenida del Libertador, si la misma afecta la llegada de los mismos y el incremento de los precios, afirmó: «En los pliegos está establecida la actualización de los precios. Estas readecuaciones modifican el presupuesto de la empresa. También está determinado que no se puede bajar la calidad de los materiales». «Ya recibimos el anticipo de los fondos para comenzar. El domingo en los festejos del triunfo, recordé que el lunes nos iban a llamar para comenzar y fue lo que sucedió» agregó.

Sobre las críticas y videos que se realizaron por parte de la oposición y en especial de integrantes del Tribunal de Cuentas -quienes actualmente tienen mayoría-, manifestó: «No cayó grato ese video, no me cayó bien ya que no me lo esperaba. Hubo sorpresa, hubo malestar en el equipo. Ya pasamos ese mal trago. No nos hemos encontrado en los pasillos con (Leticia) Luppi para hablar, igual ya imagino las respuestas. No entendimos este destrato sin fundamentos».

En relación a la media sanción de la modificación de la Ley de Ganancias y como afectaría la coparticipación, explicó: «Nos estamos ocupando del tema, como pueden afectar estas medidas nacionales…por un lado es mejorarle la vida a los trabajadores, han habido promesas de eliminarlo y nunca se hizo. Pero también hay que ver el otro lado de la moneda: nos va a afectar a las provincias y localidades del interior. Por suerte tenemos solvencia económica, tendremos que reasignar partidas, como nos pasó en pandemia».

Ante la pregunta, nivel nacional,¿cuál sería la solución?: «Hay que hacer un ajuste para reducir el deficit fiscal: osea que el gasto debe ser eficiente y que le dé soluciones a los vecinos. Saber que cantidad de dinero va a ingresar y priorizar gastos como se hace en cualquier casa de familia, hay que traspolar ese modelo. Nosotros por ejemplo tenemos la Subsecretaría de Control de Adjudicaciones que siempre está peleando precios y con la cual redujimos los tiempos y obtuvimos la confiabilidad a los proveedores. Cuando asumimos teníamos las cuentas cortadas en limpieza, proveedores».

Sobre el hecho de que el Tribunal de Cuentas estuviera a cargo de la oposición, opinó: «Al estar en otras manos se visibilizó más su trabajo. Pero antes y después -en manos del oficialismo-, la responsabilidad es la misma».

Con respecto a los pendientes que quedaron en estos cuatro años y mirando ya a la segunda gestión, dijo: «Vamos a seguir trabajando de la misma manera, con la misma responsabilidad. Queremos tratar de informar un poco más al vecino, con un portal de gastos que dé transparencia con vocabulario accesible para el vecino».

En el mismo sentido, añadió: «Seguimos trabajando eliminar tasas burocráticas, no son significativas, mantenemos los descuentos, que han tenido muy buena aceptación, descuentos del 30% para cumplidores. Mucha gente los aprovechó y el resultado no fue negativo».

Respecto a la relación con los trabajadores municipales, afirmó: «Siempre trabajamos para que los empleados no pierdan poder adquisitivo, hasta septiembre ya tenemos arreglado, a partir de octubre tenemos que sentarnos a dialogar nuevamente».