Carlos Dileo: «Ningún concejal solicitó que no se le abonara el aumento salarial»

Desde el programa radial «Todo Pasa» de FM 88.9, se consultó con el Secretario de Economía y Finanzas, Carlos Dileo, ante las consultas por el aumento de los impuestos a la propiedad y automotor.

Al respecto, el secretario explicó: «La tarifaria de este año se empezó a diagramar en octubre, noviembre y diciembre del 2022, una vez que teníamos información sobre el presupuesto nacional y provincial. La actualización fue del 60%, dentro de las más bajas comparadas con otros municipios».

Con respecto a la alícuota sobre el valor del vehículo, el funcionario detalló que varía según el modelo del rodado y los precios están en la publicación oficial del gobierno provincial. «En los últimos años, los valores de los autos se incrementaron y por ello en el 2022, se determinó para el 2023 un tope del 60% con respecto al año pasado. Por lo general son en los de alta gama en los que se aplica el tope. Sigue vigente hasta el 18 de abril, el pago de la cuota única automotor, con un descuento importante a los vecinos cumplidores del 35% de descuento, fue una orden del intendente Marcos Torres, bajar la presión fiscal en los contribuyentes. Con respecto al impuesto de la propiedad, éste depende dónde esta emplazada la morada, en que barrio, por los servicios que se brindan, en la periferia ha sido menor la suba» detalló Dileo.

Con respecto a la recaudación, contó: «Estamos conformes con al evolución de la recaudación con esta cuota única y la moratoria, con ello ya tenemos reservas para el medio aguinaldo. Con respecto a la primera, se pasó de un descuento del 15 al 35%. Vamos equilibrando con las obras que se van haciendo».

En relación a la incertidumbre que genera la inflación,a seguró: «Tenemos charlas periódicas con los proveedores, quiero agradecer a todo mi equipo de trabajo, a la gente de contaduría y tesorería. Esta es un área neurálgica transversal a todas las secretarías, cualquier director o secretario tiene una idea y debe presentar carpeta y luego se ve la factibilidad financiera. Tenemos que redoblar esfuerzos, antes una contratación duraba entre 40 y 60 días, hoy tratamos de que sea visado en menos de 30 días, para evitar el componente inflacionario».

Sobre el vínculo con el Tribunal de Cuentas, donde la mayoría es de la oposición, dijo: «Se mantiene desde el primer momento en que asumimos. Interviene en un concurso público, por ejemplo, tres veces, al día de la fecha no hay una sola inversión en la que ellos no hayan chequeado. Por eso no se entienden algunas apreciaciones, parecen por cuestiones políticas».

Días atrás el Concejo Deliberante aprobó el aumento a trabajadores municipales, a partir de una resolución de la Comisión Laboral, de decretó una actualización del 20% para marzo, y 6% para abril, 6 por ciento para mayo y finalmente 6% para junio y 6 para julio, haciendo un total del 43%, medida que abarca, por ordenanza, también a los funcionarios. En julio volverán a sentarse a dialogar. Ante el cuestionamiento del bloque de Alta Gracia Crece, del porqué el incremento también para los funcionarios, Dileo afirmó que si alguien no lo quiere recibir, están los mecanismos vigentes, se debe hablar con José María González, de Recursos Humanos, para ello. Sin embargo nadie se acercó para hacerlo. Además detalló que los ediles cobran entre 350 y 400 mil pesos.