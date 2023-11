Carlos Guzmán: «A esta altura, ya con el ballotage encima, no hay que callar mucho, hay que actuar»

El jefe comunal de La Serranita, fue entrevistado por el equipo periodístico del porgrama radial matutino «Todo Pasa» de FM 88.9 durante la mañana del lunes 6 de noviembre y habló sobre cómo viene la temporada de verano, el cambio de gestión y su apoyo a Sergio Massa para el ballotage.

Sobre cómo viene la preparación de la comuna para la temporada estival, dijo: «Estamos con la puesta a punto de los balnearios y con el cambio de gestión (el 10 de diciembre, asume Carlitos Guzmán). Durante todo el año ha venido gente, el turista, de manera gasolera ha salido…la gente que trabajó todo el año necesita una semana para descansar».

Guzmán finaliza una etapa de varias gestiones, que viene desde la década del ´90 y por ello realizó un balance: «Empezamos de cero, con dos palas, pico y hoy estamos con máquinas, arreglamos la comuna, el dispensario, hicimos la obra de gas, el adoquinado. Quedan muchos recuerdos positivos, hay por supuesto tragos amargos, pero la mayoría son buenos momentos. Estamos desde ´el efecto tequila´ así que las que habremos pasado (risas)».

«Una de las obras más importantes son el troncal gas hasta el hotel de empleados municipales, que desde noviembre esta trabajando ya con el servicio y ha tenido gente todo el año. Se hicieron 7600 metros y el 90% de los hoteles tiene gas en su frente y la mayoría lo ha instalado. Están contentos porque los costos le bajaron el 600%, pueden dar trabajo todo el año y ahora se sumará AOITA también. Además la red de fibra óptica, que ya se han instalado 10 kilómetros dentro de la localidad, ya que por la geografía es muy complicado tomar por aire el servicio» detalló el mandatario.

«Durante la pandemia, parece que hubiera sido hace mucho, pero fueron dos años de laburo muy intensos, con mucha gestión en provincia y en nación. Mucha gente vino a pasar la pandemia aquí y se quedaron a vivir» agregó.

«Cumplimos con muchas consignas que nos propusimos: hoy tenemos mejores accesos, una nueva ruta, mejor conectividad. para el vecino viejo, que hace años que vive aquí, son cambios muy importantes» concluyó sobre la temática.

Con respecto al ballotage, Guzmán ya tomó posición: «Apostamos a Massa, trabajé para eso y mi grupo de trabajo hoy está comprometido con Sergio Massa. Primero por la propuesta sustentable y válida y no por una propuesta bipolar, hace 5 meses era una y ahora es otra. Si nos maneja así a nosotros será de terror. En segundo lugar, el peronismo esta representado y defiende los derechos de la comunidad. A esta altura, no hay que callar mucho, hay que actuar».

El presidente comunal de La Serranita contó que participaría del acto que se desarrolló hoy a la tarde en General Paz Juniors. «Vamos con algunos compañeros y sino me acompañaban iba a ir solo igual. Me pareció bien la toma de pocisión que hicieron Marcos Torres, Gerardo Martínez, Ramón Zalazar, he hablado con otros jefes comunales pero aún no se deciden no se porqué. Era hora, es una nueva generación que está bien que se pongan los pantelones. Torres repercutió en el departamento porque Alta Gracia es muy grande. Pero hay muchos que apoyan a Massa que no lo dicen, pero lo hacen. Ha hecho muy bien, hay que comunicar a su gente que es lo que conviene».

«Hay varios peronismos. Le agradezco al gobernador todo lo que ha hecho, pero esta indecisión pone en duda a toda Córdoba, lo felicito por la elección que hizo, que fue muy buena. Córdoba lo apoyó en su mayoría, pero hay que ir definiendo pocisiones». Sobre la reunión de jefes comunales en Despeñaderos con Facundo Torres, afirmó: «Lo tomé como un asado más. Cuando ha estado Walter (Saieg) y ahora con Facundo siempre tomé mis propias decisiones. El grupo de intendentes nuevos son muy independientes, es una política diferente a la anterior. Torres, es muy justo no debería hacer diferencia. No se callan, es una generación un poco más revolucionaria y saben cuáles son sus objetivos, siguiendo los consejos de los más viejos». «La unidad hace la fuerza. Si vas solo no te dan bolilla, por eso hay que ir de a muchos y estar juntos…para los corredores turísticos e industriales hay que pelearlas todos juntos, no quedarse en la chiquita» finalizó.