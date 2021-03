Carlos Negro: “Duplicamos la capacidad de la terapia intensiva del Hospital Illia”

Durante la mañana de este martes 30 de marzo, se acercaron al nosocomio, el Ministro de Salud, Diego Cardozo, el Ministro de Gobierno, Facundo Torres, el Director de Hospitales del Interior, Carlos Negro y junto a la Directora del centro de salud, Mariana Garay y funcionarios de la Municipalidad de Alta Gracia, recorrieron el lugar donde funcionará la nueva Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y entregaron equipamiento de última tecnología para el consultorio oftalmológico.

Al respecto, Carlos Negro dijo: “El Hospital Illia tiene mucha demanda y siempre nuestro Ministro de Salud está pensando en tener una mejor oferta. Esta terapia intensiva siempre estaba llena con cinco camas y ya con la experiencia del año pasado del covid19 y teniendo ese espacio en planta baja, mucho más cómodo para el ingreso y con un acceso independiente para derivaciones que provengan de otro lugar, planificamos una terapia de ocho camas, con el doble de metros cubiertos que teníamos y la terapia actual la convertiremos en una UCIP, Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos“. Además adelantó que se contratará una anatomopatologa fija.

Segunda ola

El funcionario dio números específicos en relación a las camas a disposición del 2020 y las actuales: “El año pasado tuvimos en octubre, un pico 1700 pacientes internados al mismo tiempo. Hemos aprendido que no hace falta tanto una cama crítica como una cama con oxígeno: hemos alcanzado más de 3200 camas y sumando el sector privado y el Hospital Clínicas, llegamos a las 3700. En los hospitales públicos hemos duplicado las camas de terapia. Antes solamente ocho nosocomios atendían covid, hoy son los 26 (todos) con área covid y área no covid. Las terapias están divididas: 160 para covid y 105 para pacientes prevalentes, 412 camas con oxígeno y algunas municipalidades y comunas que tienen la posibilidad, sumamos unas 256 camas municipales. Estamos preparados, ojalá no las tengamos que usar y ojalá la ola llegue luego del invierno”.