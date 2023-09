Carolina Basualdo, la primera representante mujer y de una pequeña localidad en New York

Durante la mañana de este jueves, la intendenta de Despeñaderos, Carolina Basualdo, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», la intendenta habló de su viaje a Ney York y los próximos proyectos que se vienen en su gestión: «Estamos lanzando la Presentación de los Lineamientos de Turismo para el 2023-2030 con la presencia del presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Alejandro Lastra, que fue una experiencia de trabajo magnífica. Pasaron más de 200 referentes, ciudadanos de la localidad. Hoy hicimos una puesta de todo ese trabajó que se inició en mayo y el eje fue la participación ciudadana de unificación, de cual es la mirada que queremos de este Despeñaderos turístico pero sustentable».

«Fue todo trabajado para la comunidad. Además, hay mucho trabajo planteado hacia la ODS. Estuvimos junto con el área de juventud de la UNC haciendo un trabajo junto a los jóvenes de la localidad. Hicimos un campeonato de ODS para que sepan que son, que fue una competencia divertida donde podían aprender y competir. Todo en su conjunto tiene que ver con una mirada de Despeñaderos sustentable. Los jóvenes son el presente y el futuro y con ellos tenemos que seguir trabajando todos estos temas», dijo.

En cuanto a su viaje a Estados Unidos, Basualdo mencionó que «Anne Hidalgo, alcaldesa de París, es una de las mujeres referente de la política internacional. A partir del modelo que implementó, entendió la importancia del trabajo de las pequeñas comunas. Ella también es una de las creadoras del C40 (movimiento de las grandes ciudades en la transformación a través del cambio climático), y la verdad que nos haya dedicado 2 horas de trabajo real a cada una de las regiones escuchando. Nosotros fuimos como representantes de América Latina, del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, que es una iniciativa de la Unión Europea y las Naciones Unidas, donde los gobiernos locales (grandes metrópolis) trabajamos y vamos cumpliendo distintos pasos para ser parte de esta red. Otros que siempre fueron representantes de grandes capitales como Lima, por lo que es la primera vez que va una ciudad pequeña y una mujer lidera este espacio desde América Latina».

«Queremos estar en el foco de la discusión, ya que la Semana Mundial del Clima en New York es el espacio mayor de decisión, donde están todos los organismos que prestan atención al tema del financiamiento, que es la mayor pelea de los gobiernos locales y una de las principales metas que nos proponíamos en agenda era la visibilidad de las problemáticas pero también los accesos de los financiamientos internacionales».

«En la Cop 28 en Dubai, antes nos juntamos el C40, se logró por primera vez que haya un encuentro de los gobiernos locales previos. Además, estuvieron presentes Michael Blumberg quien es embajador de la ONU con el cambio climático, Bill Gates, el Príncipe William. Líderes de Australia, y hasta hubo un alcalde de Ucrania para reconstruir su ciudad tras la guerra», mencionó.

Por el lado del rol de Martin Llaryora como gobernador electo, la intendenta de Despeñaderos expresó que «Es un camino de ida, son temas de agenda que hay muchos proyectos. Martín Llaryora puso en agenda el tema de la economía circular. Tiene esta impronta nueva y liderar hoy la ciudad capital, pero también que lo vean los organismos internacionales. Hay que poder generar redes dentro de los organismos y queríamos reducir el 30% y vamos un 25%, que la gente vea que esa botella vuelve en una maceta o un juguete y que nosotros no lo podemos hacer en Despeñaderos. Hay que eficientar los recursos que tenemos en un trabajo coordinado. Ale Sosa fue un gran pionero en estos temas: como lo es la energía solar (fue el primero en implementarlo). Ha hecho de La Rancherita un modelo de gestión».

A su vez, Basualdo mencionó los incendios que se dieron en el Departamento Santa María, en los últimos días: «Ayer también tuvimos un incendio en los campos cerca de empresas y viviendas de Despeñaderos, que fueron intencionales. Hay que avanzar con las políticas públicas. Tenemos que seguir profundizando y posicionando nuestro valle».

En relación al ámbito político nacional, Carolina dijo que «Juan (Schiaretti) sería un modelo a seguir en un modelo productivo, hablemos de qué modelo de Argentina queremos. La gente está enojada porque no nos alcanza, tenemos que pensar lo que queremos para nuestros hijos. Hay que pensar y analizar todo lo que representa Juan, lo que hizo en Despeñaderos, en el Departamento Santa María y en Córdoba. Vamos a seguir acompañando a Juan, para que los argentinos podamos vivir mejor».

«Son relatos que van construyendo los medios nacionales, es fundamental tener esta mirada independiente que tiene Córdoba. Los pituquitos de Recoleta siempre nos quieren decir que tenemos que hacer los cordobeses, no puede ser que un porteño nos venga a decir que tenemos que votar. Fue un aleccionamiento a todos estos dirigentes en Córdoba. No nos dejamos dominar y ayornar a lo que le convenga a un espacio político. Juan podría ser lo mejor que le puede pasar a la Argentina», expresó.

«La gente vota un modelo de gestión, un modelo de ciudad. La gente analiza a la persona y que hizo, no tanto de que partido es. Además, se ve si la ciudad creció o no y eso es lo que domina. A nivel nacional ha habido un cansancio en estos dos modelos que no supieron solucionar los problemas ni Macri ni Alberto y el voto Milei es voto enojo».

«Hay una cuestión macro internacional como pasó con Trump y Bolsonaro, de tendencias a esto y después vemos los resultados de cómo terminan. Tenemos la figura de Schiaretti que va a generar cambios y va a poner otros temas en agenda. Seguimos siendo un país unitario donde todo pasa por Buenos Aires, y tenemos que seguir peleando desde el interior para tener los mismos derechos. Esa Argentina se puede de la mano de Juan».

Por otra parte, «Hugo Testa mencionó a Marcos Fey, Caro Basualdo y Marcos Torres como el futuro. Es un gran referente y tiene mucha humildad que solo tienen los grandes. Fey hizo una gran elección, y creo que va a transformar su ciudad. Con los dos Marcos vamos a presentar en conjunto proyectos de nuclear ciudades para buscar financiamiento y construir desde el territorio. Hay un antes y un después en Alta Gracia y estoy segura que Marcos Fey hará lo mismo en Malagueño, donde vamos a trabajar en equipo y compartir experiencias», declaró.

En cuanto a las oposiciones, Basualdo dijo que «Creo que cada uno va a armando sus espacios. No me gusta hablar del otro, sino de lo que nosotros podamos llegar a avanzar. Siempre buscamos dar lo mejor para nuestras comunidades, vamos a seguir construyendo esta mirada y generarlo de otra manera para nuevos desafíos».

Por otra parte, «El viernes pasado se licitó la escuela primaria. La educación ha sido otro eje transversal para generar mayores posibilidades. La primaria pública es muy necesaria en el lugar. Tenemos ya la escuela Centenaria con más de 600 alumnos».

«Seguiremos profundizando el tema educativo que es fundamental para brindar oportunidades, acompañar a las instituciones educativas y lo productivo. Estamos avanzando la obra de agua y el tendido eléctrico. Generar empleo en los parques industriales, que va a ser un eje a profundizar. Vamos a vincular al sector privado y agrícola. Además, vamos a seguir profundizando la salud, educación y el empleo son los desafíos para los próximos 4 años, más obras de infraestructura, y estamos en la 3° etapa de gas natural», finalizó.