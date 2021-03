Carrillo llamó a “trabajar juntos” a todos los integrantes radicales buscando “una UCR fuerte”

Luego del triunfo de la lista “Compromiso y Renovación- Convergencia Radical” liderada por Martín Barrionuevo en las internas de la UCR en Alta Gracia, aún queda tela para cortar de cara al futuro del radicalismo en la región y la provincia. Al respecto, se hizo presente en los estudios de La 88.9 la legisladora Marisa Carrillo, quien llamó a “trabajar juntos” a todos los integrantes radicales buscando “una UCR fuerte”.

“Es una construcción conjunta, un trabajo de estos jóvenes dirigentes que desde hace meses vienen trabajando el territorio y visitando. La única forma es poder construir a través de proyectos que le interese a la gente, que crea que va a llevar el partido a la sociedad. Este trabajo tiene que ser una labor constante en el cual uno va demostrando que la intención es poder cambiar y acercarse a la gente, y poder acercar soluciones con otra mirada”, destacó.

En tanto, sobre los comicios dijo: “Me preguntaban a mi si yo creía que se podía ganar, porque en la verdad de la situación, estaba yo sola, y del otro lado, toda la otra diligencia. Fuimos solos contra todos, desde el otro lado, propios y ajenos. Íbamos contra Omar Allende. Lo paradójico de esto es que integraba la boleta de Convergencia y en el circuito se enfrentaba a Convergencia”.

“Aposté a los jóvenes. Sabía el trabajo que venían realizando, aposté sé las ganas que tienen de hacer las cosas y de cambiar, y que seguramente capaz que nos equivocamos, porque en este camino y en la trayectoria todos se equivocan en algún punto. La idea es poder trabajar y de que todos tienen que sumarse. En algún punto, los radicales después de una interna, podamos aceptar que el que gana conduce y el que pierde acompaña. La construcción tiene que ser de todos”, remarcó.

Respecto a la resistencia a la integración para evitar una interna, Carrillo aseguró: “Intentamos en varias oportunidades juntarnos, dialogar, llegar a un acuerdo. No se pudo concretar. La resistencia estaba principalmente, creo, en no permitir el crecimiento y seguir con los mismos proyectos o con la misma forma de hacer las cosas”.

“Como convergencia hemos ganado en la provincia. Nosotros tratamos de evitar la interna porque creemos que este momento que atravesaba la provincia, el país no era el mejor el momento. No había ninguna otra cuestión y haber ganado lo pone de manifiesto. He hablado con Ramón el domingo. Ha sido muy importante para convergencia y para confluencia. La mirada de ahora en adelante es poder construir todos juntos”, ponderó.