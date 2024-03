Caso Natacha Jaitt: la angustia de su hija y su hermano tras archivar la causa

El caso de Natacha Jaitt es uno de los más recordados en el país. La famosa falleció el 23 de febrero de 2019 tras un encuentro de negocios en el salón de fiestas Xanadú de Tigre y en medio de una situación confusa. Sin embargo, y tras muchos años de investigación, la Justicia de San Isidro decidió archivar la causa que investiga la muerte de la mediática.

Ante esta noticia, quien expresó su angustia en las redes sociales fue su hermano, Ulises Jaitt, que viene siendo muy enfático en un pedido de justicia para que se esclarezca qué fue lo que pasó con Natacha. “Malditos desgraciados, el departamento judicial de San Isidro es el más corrupto del país. Hoy ganaron, me vienen venciendo hace cinco años con Natacha, hoy recibo un golpe emocional fuerte por este atropello judicial, pero sepan que esto me va a dar más fuerza que nunca. Justicia”, expresó en su cuenta de X (Twitter).

“Agradezco a la prensa y a todos los que me escriben solidarizándose. Me explota el WhatsApp, ya contestaré uno por uno”, agregó en otro mensaje. “Presenté seis testigos para ir a declarar a la justicia con información de lo que pasó esa noche y no los convocan. La archivan cuando hay prueba pendiente. ASCO”, cerró.

Además, en diálogo con medios de comunicación, Ulises Jaitt expresó su angustia: “Estoy muy dolorido con la noticia, esto es un atropello judicial. Han cerrado la causa con medida de prueba pedida por esta parte. Tengo seis testigos que pido que vayan a declarar, que tiene información de lo que pasó esa noche, que nos llevan a pensar que (Gonzalo) Rigoni mató a Natacha y no fueron convocados. O sea, cerraron la causa sin contestar todos estos pedidos. Entonces, esto es un asco y ya es ‘me cago en vos, me cago en los hijos de Natacha y en la familia de Natacha’. Estoy muy enojado, obviamente voy a apelar y voy a luchar hasta el final. Es una vergüenza, pero qué se puede esperar de los fiscales corruptos Cosme Iribarren, Sebastián Fitipaldi y Diego Callegari”.

“Lo más vergonzoso es que los nuevos fiscales, que tuvieron un mes la causa, recibieron órdenes de cerrarla. Porque ellos tampoco contestaron las medidas de prueba. ¿Cómo es? Cinco fiscales se cagaron en el caso Natacha. Porque si vos vas contestando, vas citando los testigos para que ellos les hagan preguntas y mi abogado también, porque uno quiere saber qué pasó y estamos atrás de esta investigación. Bueno, eso nunca pasó. Nunca quisieron investigar el caso Natacha. La verdad es que estoy muy indignado. Por eso digo también que Martín Otero y Osores Soler son una vergüenza, porque han cerrado la causa sin contestar todas las medidas de pruebas pedidas. Como digo, testigos que tienen que ir, pericias que faltan. Una vergüenza por donde lo mires, una vergüenza”, dijo el hermano de Natacha.

Por su parte, la hija de la mediática, Antonella, habló de las sensaciones que le provocó enterarse de la noticia en la que archivaron la causa de muerte de su madre: “Tengo taquicardia. No lo puedo creer. Estoy tratando de procesar la información que se me acaba de dar. Porque claramente me enteré ahora que me estaban llamando para salir al aire. Es una situación muy extraña para mí el pensar que tantos años que uno lleva luchando por algo y de un día para el otro se cambian los fiscales y que no se haga nada para esclarecer. Hace una semana le dijeron a mi tío que se llamara a silencio. Todos se tapan la mierda que salpica a muchos. Es un sistema. Estoy shockeada”.

“Esta causa, si se archivó, es por puro interés político. Porque están todos acomodados, porque todos tienen el culo bien cubierto hace años. Es por lo único que la causa se archivó, y que lo sepa todo el mundo. Tarde o temprano se les van a caer las caretas. El mundo se va a enterar cómo se mueve la mierda en el mierdero”, disparó Antonella sin filtros.

“Nosotros sabemos lo que pasó. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿A hacernos los víctimas, los que nunca pasó absolutamente nada de lo que sabemos que pasó?”, planteó la joven a continuación. “Espero que a mi tío no lo hayan mandado a callar, como ya hicieron con mi vieja. Esperemos que no, porque ya lo estuvimos hablando con él hace un par de semanas”, sugirió la joven.