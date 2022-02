Caso Teo: las imputadas pidieron la suspensión del juicio y aguardan la decisión del juez

A más de cuatro años de la trágica muerte del pequeño Teo Rodríguez, se llevó a cabo la primera audiencia entre las partes y, la defensa solicitó abiertamente la suspensión del juicio a sus defendidas por tratarse de una pena «menor», entre otras cosas.

Fue esta mañana en la Cámara 11° del crimen de la ciudad de Córdoba. De antemano, se supo que tanto Inés Conde como Mariel Sabich, habían presentado recurso tras recurso para evitar llegar a un juicio oral. Sin embargo, la Justicia les había negado esa posibilidad y ante ello, sus representantes legales acudieron a hacerlo explícito en la primera audiencia.

En sus argumentos, remarcaron que ambas cumplian con los requisitos que el Código pide para su aplicación: «Que la hipotética pena sea menor a tres años, que las imputadas no posean antecedentes computables, que no se hubieran acogido con antelación a dicho beneficio, que ninguna sea funcionaria pública y que el delito fuera cometido en ocasion de sus funciones».

Así mismo, la querella junto al fiscal de cámara solicitaron se tenga en cuenta lo que expone la convención de los derechos del niño respecto a la tutela de los menores y la seriedad y profundidad con la que deben llevarse a cabo los procesos judiciales de esta índole. Además, el abogado de la familia de Teo, Diego Agüero, hizo hincapié en que en la pileta en donde ocurrió la tragedia, no estaba habilitada. Por otra parte, es preciso remarcar la «voluntad» en lo civil de la encargada y la maestra de la guardería, quienes pretenden abonar una multa de 200 mil pesos cada una para evitar la cárcel. Es decir, una reparación del hecho de manera económica.

En cinco días se conocería la decisión del juez.

El caso

Teo Rodríguez tenía apenas un año de edad cuando ingresó al Hospital Illia con casi nulos signos vitales luego de haberse ahogado en la pileta de un espacio que se supone era asistencial, la guardería RecreArte de Anisacate. Hecho que ocurrió un 10 de enero de 2018. Al día siguiente y por la gravedad de su cuadro, el niño no resistió y murió.

La encargada y la maestra del lugar, fueron imputadas por Homicidio Culposo, entendiéndose como un hecho “negligente”, y «accidental» y desde entonces aguardan juicio en libertad.