Causa Taym: a casi cuatro años del hecho, aún no hay fecha de juicio

Más de un millón y medio de personas podrían haber consumido agua contaminada. No se ha calculado aún la cantidad de hectáreas afectadas por la inundación que arrastraba residuos peligrosos, ni dimensionado la afectación de napas ni del propio canal que riega las huertas del cinturón verde inundado por la escorrentía envenenada. Los contaminantes no degradables, como los metales “pesados” arrastrados por la escorrentía, continúan dispersos en un territorio indeterminado. Por lo que el delito no ha cesado y continuará afectando a las futuras generaciones.