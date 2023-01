Central Basket cada vez más cerca de cumplir su sueño

Las instituciones altagracienses siguen avanzando y creciendo, es una pieza fundamental y de contención de cientos de niñas y niños que asisten diariamente a la práctica deportiva y conviven el día a día en la vida social de cada club.

Es el caso de Central Basket, uno de los clubes históricos que tiene la ciudad del Tajamar, que sin ir más lejos, tuvo la visita y realización de pretemporada de la Selección Argentina de Básquet que participaría en un Sudamérica en Brasil a principios de 1960.

En dialogo con RESUMEN DEPORTIVO de la 88.9 Fm Franco Vázquez, su actual presidente, quien fue elegido nuevamente hace poco, hizo un balance tanto en lo deportivo como en los institucional. “Este año fue realmente excelente, tuvimos muy buenos momentos, con los chicos de la sub19 y las formativas tuvieron un año excelente. El sueño del techo lo tenemos cada vez más cerca. En el 2022 pudimos dar un gran golpe, comprando todos los materiales para lo que son las columnas y ya concretando la fabricación de las mismas. Ahora resta de ver el tema de las cabreadas que está casi cerrado”.

Como es de conocimiento, tanto en nuestra ciudad como en cualquier parte del país, no es fácil el transitar diario de una institución, si la misma no se rodea de gente que busque el bien común para el club y para los socios. “Esto solo no se hace, somos un grupo de personas que venimos trabajando ya hace 10 años con este sueño. La posta la empezó Felipe Roca, y ahora la continuamos nosotros. Renovamos nuevamente comisión, de nuevo somos 18 integrantes, todos comprometidos con este sueño, y también hay que nombrar los padres de nuestro socios, siendo ellos lo que colaborar mes a mes con la cuota y con todas las locuras que se nos ocurren, rifas, sorteos, los viajes, todo eso y más”.

Por último y volviendo al sueño de techar la cancha, que eso le dará la posibilidad de participar de manera activa en los torneos de la ACBB, destacó el trabajo activo del tesoro que tiene Central Basket, Jose Luchinni. “Nosotros al no contar con todo el dinero es difícil tener una fecha de finalización, pero a priori en este 2023, es tener plantadas las columnas y las cabreadas ya montada toda la estructura en el club, tengo que decir que nos restará aproximadamente un millón de pesos de materiales y mano de obra para las cabreadas y ya estaríamos culminando. Según los cálculos del tesorero José Luchinni, a fin de año tenemos que tenerlo de una forma u otra. Somos muchos, pero la continuidad de gente con experiencia como Jose y en lo deportivo como los diferentes profesores, de apoco le vamos dando forma y de la mejor manera a todo esto”.