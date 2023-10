«Chochi» Molina: «Yo no soy quien para echar a Marcelo Jean del partido radical»

La Presidenta del Comité UCR Departamento Santa María, Abra «Chochi» Molina, dialogó con el equipo periodístico de «Todo Pasa» de FM 88.9 sobre las internas de la Unión Cívica Radical y cómo continúa la campaña a favor de Patricia Bullrich a nivel local.

El miércoles 4 de octubre por la noche se desarrolló una reunión de la Unión Cívica Radical a pleno, con la presencia de los presidentes de los circuitos de cada localidad, secretarios, representantes de cada línea y afiliados. «Sólo faltó con aviso, los circuitos de Malagueño y Despeñaderos y de Alta Gracia, la línea de Noé González Grima» detalló Molina. En la misma se determinó que unidos trabajarán para la fórmula Patricia Bullrich-Luis Petri, en conjunto con el resto de las fuerzas que conforman la coalición Juntos por el Cambio. «Fue una reunión muy amena, sacamos lindas conclusiones».

En este encuentro se definió la distribución de folletería y se habló sobre los votos con el representante del PRO, Ignacio Sala. «Preparando los fiscales de cada circuito, cosa que lleva tiempo pero ya estamos en eso» aclaró Molina. «Con la presencia de todos los núcleos internos de la UCR, se definió avanzar unidos en estos 16 días que quedan de campaña, con mucho trabajo» afirmó la presidenta.

Con respecto a las declaraciones vertidas por Omar Allende e Ignacio Sala, la referente manifestó: «Cada uno es dueño de expresar lo que quiera, yo también tengo mi libertad. Las declaraciones de Omar son de Omar y las de Ignacio son las de Ignacio. Yo tengo muy buen diálogo con cada uno y estoy en el medio. No tengo nada que decir con respecto a ellos».

Sobre la situación de la coalición a nivel local, Molina contó: «He hablado con los referentes de cada fuerza, incluso con el PRO, con Sala y vamos a trabajar todos juntos, somos Juntos por el Cambio y trabajaremos para ello«. Respecto a qué sucedió con Sala, tras sus dichos, si se pusieron «paños fríos», la mujer afirmó: «En esto nos une defender al país. Tenemos nuestra candidata Bullrich y Peti». «Hay nuevas estrategias a nivel provincial y nacional. Mucho de lo que se dice en las redes sociales y en los medios es una estrategia del oficialismo y de la gente de Milei. Realmente no creo en las encuestas, para mí Bullrich no está tan mal. Este segundo debate va a aclarar más el panorama. Nuestra estrategia es trabajar y apoyar. No tenemos números propios, pero si muchos gobernadores radicales que apoyan a Patricia. Somos Juntos por el Cambio y vamos a trabajar para que gane la alianza el domingo 22».

En relación a cómo se encuentra el Partido UCR a nivel departamental, Molina diagnosticó: «Lo que tiene el radicalismo es que para las elecciones se pone en marcha, eso nos mantiene vivos. Se está sumando mucha gente, juventud y en algunos circuitos, es increíble, hay nuevas afiliaciones. Es un partido centenario que las ha pasado todas, periodos de vacas gordas y otros de vacas flacas. Ahora estamos en un impás, no va a morir nunca y creo que está renaciendo».

Sobre Marcelo Jean y su traspaso a «Juntos por Alta Gracia», la presidenta expresó que desde el partido se invitó a todos los integrantes del mismo y que Jean no asistió a la reunión. Con respecto a si debe ser expulsado, la autoridad de la UCR aseguró que ella no es quien para echarlo del partido, sin embargo aseveró que probablemente se vaya solo.

Finalmente declaró que aún no se ha analizado la derrota a nivel municipal: «Estamos concentrados en las elecciones nacionales, el 23 de octubre haremos un análisis sobre lo que pasó y una depuración».