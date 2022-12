Cierre de año Salas Cunas y Guarderías Municipales: «Una de las prioridades de este gobierno es la educación»

Duilio Silva, Director de Desarrollo Social de la Municipalidad de Alta Gracia, habló con los comunicadores del programa radial «Todo Pasa» de FM 88.9 sobre este evento y el trabajo de la cartera que tiene a cargo.

«Hoy damos cierre al ciclo 2022, de cuatro salas cunas que funcionan en los distintos puntos de la ciudad y dos guarderías municipales» comenzó Silva. Se trata de 140 niños, niñas y bebés contenidos en estos espacios, ubicados en barrio Paravachasca, Parque Virrey, Sur, Liniers y Villa Oviedo.

«Este año tuvimos la alegría de reinaugurar la Sala Cuna de Villa Oviedo, nos enorgullece este hecho. Además llegarán fondos para poder construir un nueva sala en barrio Parque San Juan, un centro de desarrollo infantil. Nos preparamos para eso, para ver si podemos sumar una más. Es mucho lo que se hace por la educación temprana, es una de nuestras prioridades» explicó el director.

Sobre la posible entrega de módulos navideños, afirmó: «Todo fin de año en Argentina es tremendo, ni que hablar en esta área tan sensible. Vamos a estar presentes, vamos a repartir estos bolsones. No tenemos acordado el día, pero será seguramente antes del sábado 24». «Si hay alguna organización que se quiere manifestar es porque no se han sentado con la municipalidad» agregó.

Con respecto al inminente aumento de alquileres, afirmó: «Lo venimos viendo, la difícil situación que se esta viviendo. Cada vez son más los casos de las personas que no pueden alquilar, siempre tratamos de darle una solución de alguna manera. Lo que se vive con los alquileres es muy doloroso. Como estado municipal nos encantaría intervenir pero es un conflicto entre privados y estan regidos por una ley nacional que lejos estuvo de solucionarlo».

Y finalmente anunció que proyectan para el 2023 los arreglos en el Centro de Adultos Mayores (CAM) de barrio Don Bosco y que están pensando en la instalación de uno nuevo en barrio Cámara: «Por el recorrido y conocimiento de la zona, creemos que sería necesario uno allí».