Cinemanía: 5 películas para celebrar el Día de la Madre

El Día de la Madre en Argentina se celebra el tercer domingo del mes de octubre. Se trata de una celebración de origen religioso pero extendido a toda la sociedad, por lo que en este 2023 la fecha cae como domingo 15 de octubre.

La tradicional fiesta para la persona ejerce el rol de madre es una de las más tradicionales del país, ya que se remonta a 1931. Ese año, el Papa Pío XI dedicó el 11 de octubre a la “Divina Maternidad de María” como homenaje al Concilio de Éfeso, encuentro de eclesiásticos de gran relevancia para el credo que se llevó adelante en año 431 y proclamó en la doctrina católica a María como la verdadera Madre de Cristo.

El gobierno argentino, encabezado en ese entonces de facto por José Félix Uriburu, replicó la iniciativa religiosa y dispuso que el domingo posterior o el anterior a esa fecha se festeja el Día de la Madre. Más tarde, se estableció que sería siempre el tercer domingo de octubre, antepenúltimo mes del año.

La fecha pasó a ser patrimonio de la sociedad argentina, que más allá de sus creencias celebra en esta fecha a la persona que por biología, sentimiento o ambas consideramos nuestra madre. Es la segunda efeméride que nuestro calendario consagra, al menos de manera parcial, a estas figuras, ya que el Día Mundial de las Madres y los Padres, una iniciativa de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), se conmemora cada 1° de junio.

Por ello, hoy en Cinemanía te recomendamos 5 películas que tienen como protagonistas a nuestras mamás:

Un viernes de locos (2003)

La doctora Tess Coleman (Jamie Lee Curtis) y Anna, su hija de quince años, (Lindsay Lohan) tienen gustos muy distintos. Mientras que Anna no entiende por qué su madre no apoya sus aspiraciones musicales, Tess, una viuda a punto de casarse de nuevo, se pregunta por qué su hija no es más amable con su prometido (Mark Harmon). Un día, dos galletitas chinas de la Fortuna provocan un gran cambio en sus vidas. A la mañana siguiente, Tess y Anna se encuentran con sus cuerpos intercambiados. Poco a poco, cada una empieza a comprender el punto de vista de la otra, pero tienen que encontrar la manera más rápida de recuperar su ser porque la boda de Tess se celebra dos días después. La película dura 96 minutos.

Mamma Mia (2008)

Versión cinematográfica del popular musical de ABBA. Una joven (Amanda Seyfried) que ha crecido en una pequeña isla griega, ha sido educada por una madre rebelde y poco convencional (Streep), que siempre se ha negado a revelarle la identidad de su padre. Cuando, por fin, parece que la joven está a punto de saberlo, aparecen tres posibles candidatos (Brosnan, Firth y Skarsgard). El film dura 108 minutos.

Valiente (2012)

Merida, la indómita hija del Rey Fergus y de la Reina Elinor, es una hábil arquera que decide romper con una antigua costumbre, que es sagrada para los señores de la tierra: el gigantesco Lord MacGuffin, el malhumorado Lord Macintosh y el cascarrabias Lord Dingwall. Las acciones de Merida desencadenan el caos y la furia en el reino. Además, pide ayuda a una sabia anciana que le concede un deseo muy desafortunado. La muchacha tendrá que afrontar grandes peligros antes de aprender qué es la auténtica valentía. La película dura 90 minutos.

Mujercitas (2019)

Amy, Jo, Beth y Meg son cuatro hermanas en plena adolescencia, que viven con su madre en una Norteamérica que sufre lejanamente su Guerra Civil. Con sus variadas vocaciones artísticas y anhelos juveniles, descubrirán el amor y la importancia de los lazos familiares. El film dura 135 minutos.

Red (2022)

Este largometraje gira en torno a Mei Lee, una joven de trece años que se debate constantemente entre ser obediente y el caos de la adolescencia. Y, por si esta etapa no fuese complicada de por sí, cada vez que Mei se entusiasma demasiado se convierte en un panda rojo gigante. La película dura 100 minutos.