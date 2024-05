Cinemanía: 5 películas protagonizadas por Natalia Oreiro

Natalia Marisa Oreiro Iglesias (Montevideo, 19 de mayo de 1977) es una actriz, bailarina, cantante, conductora, diseñadora de moda, modelo y empresaria uruguaya. Es embajadora de buena voluntad de Unicef para el Río de la Plata.

Después de realizar apariciones en anuncios publicitarios durante su preadolescencia, se mudó a Argentina en 1994 para continuar con su carrera. A los 15 años, decidió presentarse en un concurso para ser paquita de Xuxa y consiguió ganar primero en Uruguay como Paquita y luego en Argentina como Super Paquita para representar a Xuxa en varios países. Como premio, recibió un auto cero kilómetro, que vendió para mudarse a Argentina.

Sus trabajos más notables incluyen las telenovelas 90 60 90 modelos (1996-1997), Ricos y famosos (1997), Muñeca brava (1998-1999), Kachorra (2002), Sos mi vida (2006-2007) y Solamente vos (2013-2014). Por el éxito internacional cosechado con ellas, comenzó a ser considerada «La reina de las telenovelas», dando paso a la denominada «Oreiromanía».

A su vez desarrolló una carrera musical como solista en la cual grabó cuatro discos de estudio con altas ventas a nivel nacional e internacional. Lleva más de 7 millones de discos vendidos en todo el mundo. Sus mayores éxitos musicales incluyen temas como «Que sí, que sí», «Cambio dolor», «Me muero de amor», «Tu veneno», «Río de la Plata», «Como te olvido», «Cuesta arriba, cuesta abajo», «Que digan lo que quieran», y «Todos me miran», entre otros.

Por ello, hoy en Cinemanía y en el marco de su cumpleaños número 46, te recomendamos 5 películas que tienen a esta artista como protagonista:

Un argentino en Nueva York (1998)

Franco De Ricci (Guillermo Francella) es un músico de la Orquesta Sinfónica de Avellaneda, está separado hace 7 años, es sentimental y bonachón. Su hija Verónica (Natalia Oreiro) es una rebelde adolescente, es atractiva y siempre obtiene lo que quiere. A causa de un intercambio estudiantil, ella viaja a Nueva York por tres meses, pero sorpresivamente no vuelve en la fecha programada y decide quedarse a vivir en dicha ciudad. Cuando Franco se entera, resuelve ir a buscarla para convencerla de que vuelva a la Argentina. A pesar de que sea duro para él admitirlo, su hija maduró en los últimos meses en el extranjero. Formó una banda musical que está creciendo, y además se enamoró de un joven estadounidense que pondrá celoso a su padre. Nueva York es una ciudad vertiginosa para Franco, no obstante, durante su visita cambiará también su vida y su punto de vista sobre la relación de padre e hija. La película dura 95 minutos.

Wakolda (2013)

En el verano de 1960, en la desolada región de la Patagonia, un médico alemán (Alex Brendemühl) conoce a una familia argentina y se une a ellos para seguir la ruta del desierto en caravana. La familia hace renacer en él todas sus obsesiones por la pureza y la perfección. En especial Lilith, una niña casi adolescente con un cuerpo demasiado pequeño para su edad. La fascinación es mutua; en pleno despertar sexual, Lilith siente una inquietante atracción por el forastero. Sin conocer la verdadera identidad del alemán, al llegar a Bariloche, Enzo (Diego Peretti) y Eva (Natalia Oreiro) lo aceptan como primer huésped de su hostería, a orillas del lago Nahuel Huapi. Aunque el extraño personaje despierta en los anfitriones cierto recelo, poco a poco se verán seducidos por sus modales, su distinción, su saber científico y su dinero. El film dura 89 minutos.

Gilda, no me arrepiento de este amor (2016)

Esposa, madre y maestra jardinera de Devoto, con 30 años, Myriam Alejandra Bianchi decide cambiar el rumbo de su vida para siempre. Con su dulce voz, «Gilda» marcó la música tropical y se convirtió en un suceso de popularidad. Cuatro años más tarde, murió trágicamente en una ruta camino a la provincia de Entre Ríos. Su música influenció a artistas de todos los estilos y diferentes generaciones y su figura trascendió fronteras. La película dura 116 minutos.

Re loca (2018)

Taxistas, vecinos molestos, jefes dictatoriales, familiares egoístas, suegras, ex parejas, maridos vagos… Toda esa gente que día a día te enloquece. ¿Y si pudieras mandarlos al carajo? Un suceso inexplicable va a lograr que Pilar finalmente pueda hacer eso que todos soñamos pero no nos animamos a llevar adelante. Claro que liberarse de todas esas cosas que nos molestan no va a ser tan sencillo. El film dura 84 minutos.

Casi muerta (2023)

María y Javi son amigos de toda la vida. Sin embargo están distanciados hace más de un año. Cuando María sufre un accidente que la deja al borde de la muerte, los amigos se reencuentran y descubren que siempre estuvieron enamorados. Ahora Javi debe decidir si seguir con su nueva vida, con novia incluida, o apostar a un amor de juventud que puede morir en cualquier momento. La película dura 93 minutos.