Cinemanía: 5 películas protagonizadas por Shailene Woodley

Shailene Diann Woodley (San Bernardino, California; 15 de noviembre de 1991) es una actriz y productora estadounidense. Woodley comenzó a trabajar como modelo a los cuatro años y comenzó a actuar profesionalmente en papeles televisivos menores. Primero ganó reconocimiento por su papel protagonista como Amy Juergens en la serie dramática de ABC Family The Secret Life of the American Teenager (2008-2013).

Además, es una activista ambiental y se ha desempeñado como miembro de la junta del comité de acción política Our Revolution.

En los últimos días, su nueva película “Misántropo”, dirigida por el director argentino Damián Szifrón, llegó al streaming. La sinopsis de la misma es la siguiente: Una Clarice Starling moderna, Eleanor (Shailene Woodley) es una joven investigadora policial que lucha con los demonios de su pasado cuando es reclutada por el investigador jefe del FBI (Ben Mendelsohn) para ayudar a perfilar y rastrear el trabajo de un individuo perturbado. A medida que la policía y el FBI lanzan una cacería humana en todo el país, se ven frustrados en todo momento por el comportamiento sin precedentes del individuo. Dada su psique torturada, Eleanor puede ser la única persona que puede entender la mente de su agresor y llevarlo ante la justicia.

Este film tuvo un gran impacto a nivel internacional y ahora llegó a la pantalla de Amazon Prime Video. Pero además, hoy en Cinemanía te recomendamos 5 películas protagonizadas por esta rebelde actriz estadounidense:

Un lugar llamado hogar (2004)

Tula es una mujer madura, vive sola en una bella propiedad que se está destruyendo, y tiene que lidiar con sus sobrinos que quieren sacársela para obtener beneficios inmobiliarios, utilizando formas poco ortodoxas. La repentina llegada de Cali y su padre, Hank, modificarán la manera de pensar y de actuar de Tula. Duración: 88 minutos.

Los descendientes (2011)

Matt King (George Clooney), casado y padre de dos niñas, se ve obligado a replantearse la vida cuando su mujer sufre un terrible accidente que la deja en coma. Intenta torpemente recomponer la relación con sus problemáticas hijas -la precoz Scottie, de 10 años (Amara Miller), y la rebelde Alexandra, de 17 (Shailene Woodley)- al tiempo que se enfrenta a la difícil decisión de vender las propiedades de la familia. Herederos de la realeza hawaiana y de los misioneros, los King poseen en Hawai tierras vírgenes de un valor incalculable. Duración: 110 minutos.

Divergente (2014)

En un mundo distópico en el que la sociedad se divide en cinco categorías (Verdad, Abnegación, Osadía, Cordialidad y Erudición), los jóvenes deben elegir, atendiendo a sus virtudes personales más destacadas, a qué facción pertenecer. Beatrice sorprende a los suyos con su decisión, pero ella no es como los demás: guarda un secreto del que podría depender el orden social e incluso su propia vida. Duración: 140 minutos.

Bajo la misma estrella (2014)

A pesar de que un milagro médico ha conseguido reducir su tumor y darle unos años más de vida, la adolescente Hazel (Shailene Woodley) siempre se ha considerado una enferma terminal. Sin embargo, cuando el joven Gus (Ansel Elgort) entra a formar parte del grupo de ayuda para enfermos de cáncer juvenil, la vida de Hazel se transforma por completo. Duración: 125 minutos.

Robots (2023)

Ambientada en una era en la que la robótica avanzada ha permitido a la humanidad utilizar androides realistas como sirvientes y trabajadores manuales, los ricos habitantes de los suburbios, Elaine y Charles, usan dobles androides de sí mismos para evitar las limitaciones de tiempo de las citas. Pero cuando los impostores se dan cuenta de que en realidad se están enamorando, roban las identidades de sus dueños y huyen, obligando a Elaine y Charles a unirse y recuperar sus vidas. Duración: 93 minutos.