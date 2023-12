Cinemanía: 5 series de Shonda Rhimes

Shonda Lynn Rhimes (Chicago, Illinois, 13 de enero de 1970) es una guionista, directora y productora estadounidense. Es conocida principalmente por ser la creadora de la serie de televisión Grey’s Anatomy, por la que ganó en 2007 el Globo de Oro a Mejor serie de televisión dramática. También es la creadora de su spin-off, Private Practice. En mayo de 2007, fue nombrada una de las 100 personas más influyentes según la revista Time. ​Su padre era administrador en la Universidad de Chicago y su madre, profesora. Asistió a la Universidad de Darmouth y, años después, hizo un máster de bellas artes en la Universidad del Sur de California.

Hablamos de ella con la excusa de que una de sus producciones más exitosas, anunció en los últimos días que se espera la tercera temporada para el 2024. Basada en la saga literaria homónima de Julia Quinn, Bridgerton estrenó su segunda temporada en marzo de 2022. Mantuvo el éxito de la primera e incluso se convirtió entonces en la serie más vista en inglés de la plataforma, de ahí que Netflix la renovara por una tercera y una cuarta simultáneamente y Rhimes confirmara su propósito de adaptar los ocho libros que llegó a escribir Quinn. Este año no hemos tenido tercera entrega, pero a cambio el pasado mayo llegó al catálogo La reina Carlota, un spin-off o precuela de Los Bridgerton centrado en uno de sus personajes más carismáticos.

Con un teaser publicado en las redes sociales, Netflix anunció que esta se dividirá en dos partes: la primera llegará el 16 de mayo del año que viene, y la segunda un poco menos de un mes después, el 13 de junio. Serán dos volúmenes que alargarán las ganas de conversar de los fans, y seguirán indagando en la apasionante historia de Quinn.

Por ello, hoy en Cinemanía te recomendamos 5 series de la guionista estadounidense:

Grey´s Anatomy (2005)

Se centra en la vida de los cirujanos internos, residentes y especialistas a medida de que se convierten en médicos cirujanos experimentados mientras tratan de equilibrar sus relaciones personales y profesionales. La serie tiene 19 temporadas, con episodios de 41-44 minutos.

Scandal (2012)

Olivia Pope (Kerry Washington) es una abogada experta manejando crisis y escándalos. A ello se dedica en pleno Washington, siendo cliente suyo hasta el mismísimo presidente de los Estados Unidos. Su misión, y la de su equipo, es proteger y defender la imagen y las vidas de sus clientes, normalmente pertenecientes a la élite del país. La serie tiene 7 temporadas, con episodios de 43 minutos.

Cómo defender a un asesino – How to Get Away With Murder (2014)

Trata sobre un grupo de ambiciosos estudiantes de Derecho y su brillante y misteriosa profesora de defensa criminal. Estos jóvenes se verán envueltos en un complot de asesinato que cambiará el curso de sus vidas. La serie tiene 6 temporadas, con 90 episodios.

Bridgerton (2020)

Está ambientada en la alta sociedad londinense durante el período Regencia inglés de principios del siglo xix. La historia se centra en dos familias, los Bridgerton y los Featherington. La familia Bridgerton está formada por Violet, vizcondesa viuda Bridgerton, sus cuatro hijos Anthony, Benedict, Colin y Gregory, y sus cuatro hijas Daphne, Eloise, Francesca e Hyacinth. La familia Featherington se integra por Lady Portia Featherington, su esposo el barón Archibald Featherington y sus tres hijas, Philippa, Prudence y Penelope, y una prima lejana, Marina Thompson. La serie tiene 2 temporadas, con episodios de 57–72 minutos.

Inventando a Anna (2022)

Una periodista investiga el caso de Anna Delvey, la legendaria heredera y estrella de Instagram que le robó el corazón y el dinero a la élite social de Nueva York. La serie tiene 9 episodios de 64 minutos.