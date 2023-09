Cinemanía: 6 películas protagonizadas por Adam Sandler

Sabemos que Adam Sandler es un actor todo terreno, y con el estreno de su nueva película, nos aseguramos de estos dichos. En esta oportunidad, se aseguró las estrellas tras un proyecto familiar.

Las comedias de entrada en la adultez son un género en sí mismo y no sorprende que se sigan haciendo una y otra vez. ¡No estás invitada a mi bat mitzvá! está dirigida por Sammi Cohen y escrita por Alison Peck, basada en el texto You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah de Fiona Rosenbloom. Por lo que su éxito en Netflix fue instantáneo.

Esta comedia cuenta la historia de Stacey Friedman (Sunny Sandler), una adolescente que se prepara para su celebración de bat mitzvah. Su fiesta perfecta incluye festejar con su mejor amiga Lydia Rodriguez Katz (Samantha Lorraine) y bailar con el chico que le gusta, Andy Goldfarb (Dylan Hoffman). Stacy discute con sus padres Bree (Idina Menzel) y Danny (Adam Sandler) ya que desea la fiesta perfecta que le marque el camino futuro mientras que ellos quieren algo más respetuoso de la tradición.

Stacey también tiene una hermana mayor llamada Ronnie (Sadie Sandler) que la apoya en todos sus deseos. Tanto el bat mitzvah de Stacey, como el de su amiga Lydia se verán amenazados por las peleas adolescentes y la lucha por la popularidad en la escuela.

Pero no te vamos a dejar solo con esta recomendación para el plan de domingo, sino que también hoy en Cinemanía te vamos a recomendar 6 películas protagonizadas por el comediante estadounidense:

Click: perdiendo el control (2006)

La trama sigue a Michael Newman, un arquitecto con exceso de trabajo que descuida a su familia cuando adquiere un misterioso mando universal de Morty que le permite controlar la realidad. La película dura 108 minutos.

Cuentos que no son cuento (2009)

Skeeter Bronson es un conserje de hotel cuya vida cambia para siempre cuando las historias que les cuenta a su sobrino y sobrina misteriosamente comienzan a hacerse realidad. Tratando de aprovechar el curioso fenómeno, comienza a incorporar sus propias aspiraciones en un extravagante cuento tras otro, pero las inesperadas contribuciones que hacen los niños en conjunto con las que hace Skeeter, le harán la vida imposible. El film cuenta con una duración de 99 minutos.

Son como niños (2010)

Cinco amigos que treinta años después que habían perdido el contacto se reúnen y tienen entre ellos un comportamiento parecido al de un niño. La producción audiovisual dura 102 minutos.

Una esposa de mentira (2011)

Danny Maccabee (Adam Sandler) es un cirujano plástico que siempre finge estar casado para no comprometerse con ninguna mujer. Pero un día conoce a la despampanante Palmer (Brooklyn Decker), una joven con la que quiere algo más serio. El problema es que cuando Palmer descubre su anillo de casado, piensa que lo está, así que Danny decide contratar a su ayudante Katherine (Jennifer Aniston), una madre soltera con hijos, para que finjan ser su familia. Su intención es demostrarle a Palmer que su amor por ella es tan grande que está a punto de divorciarse de su mujer. La película dura 117 minutos.

Hotel Transilvania (2012)

Cuenta la historia de Drácula (Adam Sandler), el dueño de un hotel para monstruos que quiere proteger a su hija Mavis (Selena Gomez) de los humanos. Sin embargo, su plan se complica cuando un joven humano llamado Jonathan (Andy Samberg) llega al hotel y se enamora de Mavis. El film dura 91 minutos.

Misterio a bordo (2019)

Un oficial de policía de la ciudad de Nueva York finalmente lleva a su esposa a un viaje europeo largamente prometido. Un encuentro casual en un vuelo con un hombre misterioso los invita a una reunión familiar íntima en el súper yate de un anciano multimillonario. Cuando el hombre rico es asesinado, se convierten en los principales sospechosos. La producción cuenta con una duración de 97 minutos.