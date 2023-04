Claudia Cuffa: «El radicalismo está secuestrado en Villa San Isidro»

La ex presidenta de la comuna de Villa San Isidro y actual secretaria de la comuna, Claudia Cuffa no puede presentarse como candidata, ya que cumplió los períodos como parte del ejecutivo y lleva unos 16 en la gestión. «Quería ser nuevamente jefa comunal pero por la ley no se puede y soy respetuosa de ello» manifestó en el aire del programa radial matutino «Todo Pasa» de FM 88.9. Su candiadto es Beto Olsina, su compañero de vida.

Con respecto a lo que sucedió con Nelson Luján, jefe comunal de Villa del Prado, quien era presidente del Circuito Unión Cívica Radical Departamento Santa María y decidió pasarse al equipo de Myrian Prunotto, de Hacemos por Córdoba (intendenta de Juárez Celman y Presidenta del Ente Metropolitano), opinó: «Nelson tiene sobradas excusas para hacer lo que hizo. A mi me hicieron lo mismo, me empujaron, estoy como en un abismo. El radicalismo está dividido, me quedé con mi porcioncita, en vez de haber internas, reuniones por acuerdos, te ´importan´ candidatos, cada vez está peor. El departamento Santa María es un descontrol, cuando mete la cola Alta Gracia, imponen sus candidatos. Cuando Alta Gracia, cede ante el poder local, recién ahí logramos consenso».

Sobre las declaraciones que realizó el candidato a jefe comunal Jonathan Asua por la UCR, contó: «Jonathan llegó a San Isidro de mi mano, ya que estaba sin trabajo, lo ocupé para las redes sociales en 2018 y sucedió algo similar, te comen la mano. No fue mi mano derecha, yo soy más del ejecutivo, queremos resultados, ver obras, no me gusta la foto. En el último tiempo de mi gestión, me dediqué a la campaña de Mestre, muchos dicen ´Claudia perdió la elección, no la ganó Claudio Peña, realmente en vez de dedicarme a lo que me tenía que dedicar no lo hice. Encima dos años después aparecen como candidatos. Dejé mucho la gestión local por hacerle bandera a Ramón Mestre, arreglar en cada localidad la lista y acompañarlo en sus giras».

En la misma línea, Cuffa afirmó que años atrás, uno de los núcleos quería quedarse con la cabeza del departamento Santa María: «Estábamos alejados con Nelson pero finalmente nos pusimos de acuerdo. Asúa quería ser presidente del departamento y decidimos que no nos iba a representar. Ahé empezó la guerra porque Marisa (Carrillo) se quería quedar con el departamento a través de este chico».

«La UCR se ha convertido en una trituradora de gente, de gente de bien, son muy rápidos para algunas cosas pero les falta inteligencia, me sacaron la firma del presidente del circuito diez minutos antes de que presentara mi lista. Para tomar decisiones en la UCR siempre hay que hablar con alguien de Alta Gracia. Los pueblos chiquitos, hay que cuidarnos, en los pocos lugares donde hay consenso es donde se respetó la idea de la comuna, Potrero de Garay y Monte Ralo por ejemplo. Son caprichos, reventar a quien tengas que reventar, yo ya no soy nadie» concluyó la referente.