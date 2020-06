Claudia Peralta, ejemplo de humildad y superación

Claudia es una vecina de la ciudad, una mujer de barrio, que carga consigo un historial de batallas y de lecciones de vida, pasando por enfermedades, fallecimientos y milagros.

“Antes de que me diagnosticaran Cáncer de Mama, había pasado por dos operaciones en mi vida, una del útero y otra del corazón, la última fue la más complicada debido a que me tuvieron que sacar la mitad de la membrana cardíaca y esta es una situación atípica, prácticamente es un milagro que haya sobrevivido a eso, manifestó Claudia a Resumen.

Pero allí solo transitaría el comienzo de lo que sería una vida dura por donde se la mire, porque pasado el mes y medio de dichas operaciones, Claudia perdió a su hijo mayor, que a raíz de eso dejó a dos hijos varones huérfanos. “Ese fue uno de los peores momentos de mi vida, realmente quería morir”, agregó la mujer.

Lamentablemente las situaciones adversas y de dolor no frenaron ahí, ya que luego de 8 años de aquel día le diagnosticaron Cáncer de Mama, a fines del año 2019,”Desde ese día me propuse ganarle a la enfermedad, tenía mucha fe de entrada y no quería morir así que puse lo mejor de mí”, dijo.

Claudia contó a Resumen que desde un primer momento tuvo el apoyo de sus ex compañeras de secundario y de su familia también, “Mis ex compañeras formaron un grupo de WhatsApp para acompañarme espiritualmente, eso me ayudo un montón”, exclamó.

Los médicos le anunciaron que debería de hacerse seis sesiones de quimioterapia”, Mi situación económica era muy mala, me arreglaba con lo que los vecinos podían ayudarme y lamentablemente a la cuarta quimioterapia mi esposo me abandonó”, manifestó.

Pero para buenas noticias de todos, cuando Claudia se realizó la quinta sesión, allí los médicos notaron que el tumor había desaparecido y que la mujer se encontraba en buenas condiciones.

“Fue un milagro absoluto, de igual forma me hicieron una cirugía para sacarme un ganglio y esa misma tarde andaba caminando por la vereda del hospital como si nada, porque jamás perdí mi sonrisa y mis ganas de vivir, cada vez que estuve mal lloré en silencio, pero siempre pensé que iba a sanar y es gracias a la ayuda de dios, expresó Claudia.

No obstante, después de varios meses, los médicos tuvieron que hacer 26 sesiones de rayos para que esa enfermedad no vuelva, al día 16 de rayos le dieron el alta ya que los especialistas consideraron que no hacía falta continuar con las sesiones. “Durante todo el proceso de rayos no tenía como viajar porque la pandemia ya estaba instalada, hasta ese momento mi hermano menor me llevaba todos los días pero después por cuestiones laborales no pudo continuar haciéndolo, gracias a dios una familia de Santa Rosa me ayudo a completar eso”, exclamó.

El mensaje de Claudia hacia todas aquellas personas que luchan contra una enfermedad es el de la esperanza y de la fe, ”Hay que creer mucho en dios, y también ser disciplinado a la hora de enfrentar la enfermedad, pero sobre todo jamás hay que rendirse, dios es grande”, finalizó.