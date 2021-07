Claudia Tejeda: “Sin arte, uno no podría respirar en este mundo”

Claudia Tejeda, escritora y poeta de la ciudad de Alta Gracia, estará participando de una propuesta de la Agencia Córdoba Cultura, donde leerá parte de sus creaciones en vivo a través de las plataformas oficiales de dicha agencia.

“He sido convocada por la Agencia Córdoba Cultura para presentar este trabajo que voy realizando y leer un poco este recorrido por mis poesías que he hecho”, relató Claudia. Este evento será el próximo miércoles 28 de julio a las 17hs. Sobre esta invitación, la escritora se mostró agradecida y refirió: “El acto de escribir es muy solitario y los poetas necesitamos compartir lo que hacemos. No tiene sentido si no hay un otro“.

Mientras tanto, hoy jueves 22 de julio regresa a la presencialidad el “Café de las malas compañías”. “Hemos tratado de sostener nuestra actividad mediante la virtualidad y muy poco, más bien participando de otros espacios. Es una pasión, un momento de compartir, disfrutar”, comentó la artista. Claudia contó al equipo de Todo Pasa parte de la historia de este momento de encuentro, arte, lectura y escritura. “Hace años que estoy organizando “El café de las malas compañías”. Es un espacio de divulgación de la escritura en voz alta. Siempre fue en el Paseo Nicolasa, pero hemos realizado foros en distintos espacios, siempre movilizando a este pequeño grupo”. El “Café de malas compañías” nació como un espacio local, pero es muy visitado por muchas personas de afuera y escritores de muchos lados a participar de estos encuentros.

La poeta relató que era hija única y de padres grandes, por lo que de niña pasaba mucho tiempo sola: “Muchas veces en las infancias solitarias, uno empieza a gestar historias fantásticas. Mi mamá me contaba muchas historias y mi papá era un gran narrador. Él venía y me hablaba de sus amigos y compañeros de bar. Cuando yo escribía, la maestra me preguntaba de donde había copiado, no podía creer que lo había hecho yo”. A la edad de 11 años era considerada la poeta del curso, y a los 16 años ganó su primer concurso del diario Síntesis en Alta Gracia. A partir de estos momentos que marcaron su camino en la escritura, Claudia continuó con sus creaciones y escrituras.

Actualmente, la autora brinda talleres los días sábados en la localidad de San Isidro. “Cuando inició la pandemia, hubo gente que se negó del principio. Lo que sucede en un taller a nivel presencial es mucho más lúdico. La virtualidad ha sido un campo a desarrollar y explorar. Hay mucha diferencia entre lo real y lo virtual. El taller es un espacio necesario y saludable. Sin arte, uno no podría respirar en este mundo”, finalizó.