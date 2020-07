Cobró el IFE y lo va a donar al merendero Los Indiecitos

Las buenas acciones cumplen un rol importante en los tiempos de pandemia que estamos atravesando. Es por eso que Lucas González, vecino de la ciudad, tuvo un gesto solidario con el merendero “Los Indiecitos” de Villa Satyta, Anisacate. El joven cobró el IFE y decidió ayudar al establecimiento con ese dinero.

En diálogo con RESUMEN expresó: “A partir de la nota que ustedes hicieron sobre el merendero me comunique con India, ella me informó sobre las necesidades que tenían. Además me comentó que estaban armando una biblioteca y requerían elementos de trabajo”.

Lucas explicó también que al no estar atravesando una situación complicada en cuanto a lo económico, decidió realizar ese aporte para que pueda ser destinado en las distintas cosas que le haga falta al merendero.

“Les voy a comprar una pizarra grande y otros elementos de trabajo. Cómo soy educador me parece importante invertir en estas necesidades, a largo plazo pueden dar frutos. Lo que sobre de la compra veré si lo puedo usar en otras cosas que necesiten”, finalizó el joven.

Por otro lado, India, quien lleva adelante el merendero Los Indiecitos en su casa, dialogó con RESUMEN tras la noticia. “Para mi fue una sorpresa y agradezco que él decida hacer una buena acción para mis niños”. Además, India contó a este medio que los Indiecitos ya están al tanto de la situación y esperan con ansias las donaciones.

Pero esta no es la única necesidad de los chicos, es por eso que India continúa pidiendo donaciones de abrigos y frazadas para afrontar el frío, así como también alimentos para repartir entre las familias que van al merendero diariamente.