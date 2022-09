Colonia Santa Fe: “Queremos que sea una venta transparente y no otorgada a un ‘amigo de’”

Dario Cuffa, Lucrecia Lanno, abogada, y Eugenia Cantú, publicista, integrantes del Partido Demócrata Alta Gracia, visitaron los estudios de FM 88.9 en la mañana de este lunes 26 de septiembre.

Sobre el predio de la Colonia Santa Fe, manifestaron: «Hoy la mayor preocupación es saber si el municipio puede llegar a colaborar a una estructuración legal y el problema con las usurpaciones. Lo que se busca es que tenga una solución, que sea una venta transparente y no sea otorgada a un ´amigo de´. Son ocho hectáreas de terreno totalmente aprovechable, que podría ser nuevamente un gran aporte turístico. Alta Gracia no tiene nada que envidiarle a otros lugares turísticos en Córdoba. El municipio tiene que ser partícipe de todo y a través de distintas herramientas pueda colaborar con el sector comercial y laboral».

Al respecto, Lanno expresó: «Es muy poco lo que se sabe. Creo que la gran mayoría de los vecinos está muy intrigada con saber qué va a pasar con la Colonia. Fue un centro turístico muy importante en su momento, y nos interesa saber qué tareas se van a realizar y qué va a suceder con el predio”. Y agregó: «Es la mirada del partido, nos interesa pensar en qué proyectos podemos llevar a cabo en espacios tan importantes venidos en ruina, usurpados”. «Desde lo jurídico nos interesaría tener acceso al expediente para poder revisarlo y que la gente conozca de qué se trata el proyecto”.

Cantú, por su parte, dijo: “Estoy un poco cansada de que sigamos aplaudiendo obligaciones. Me interesa tratar de buscar un rumbo distinto lo que me motivó unirme al partido. Hemos visitado varios merenderos y hemos podido ver que la sociedad está pobre, donde no hay herramientas para que la gente pueda llevar aunque sea algo de comida a sus hogares”.

En relación a la conformación del partido a nivel local, Cuffa contó: “Estoy muy contento con el equipo que se va armando. El aporte de las mujeres es muy importante en todos los niveles». «Todo lo que se refiere al crecimiento de la ciudad, estamos en pleno trabajo con nuestro equipo con grandes ideas. Queremos sanidad, seguridad, educación, industrialización de la ciudad. Tenemos todo para ser una gran ciudad. Quiero que la oposición se haga cargo, deje de hacer circo y se haga cargo de su rol. Hay fisuras en varios partidos y no vamos a forjar alianzas con ningún otro. Tenemos que confiar en nosotros y en lo que podemos hacer» concluyó.