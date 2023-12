Comenzó Gran Hermano: ¿quiénes son los participantes?

Este lunes comenzó una nueva edición de Gran Hermano 2023, y el conductor Santiago del Moro presentó a los 22 participantes del reality de Telefe.

La última temporada del reality coronó a Marcos Ginocchio como ganador, un joven salteño de perfil muy bajo y poco conflictivo. Este triunfo generó gran contraste en comparación a las ediciones anteriores, ya que la producción se sorprendió muchísimo de que el público eligiera este tipo de personaje como ganador. Por este motivo, hay gran incertidumbre con lo que pasará en esta edición.

Nacido como un experimento sociológico, uno a uno, los seleccionados fueron ingresando a «la casa más famosa del país» plagada de cámaras y micrófonos escoltados por la ex participante Julieta Poggio. Sin embargo, el conductor anunció que este martes ingresarán dos participantes más. Pero… ¿Quiénes son los jugadores de esta nueva temporada? A continuación, te mostramos la lista completa:

1) Federico Farías «Big Apple» (Tucumán)

El primer participante en ingresar a la casa es el reconocido cantante de RKT y cumbia conocido por «El Manzana». El joven de 24 años oriundo de Tucumán saltó a la fama con su hit Que ha pasao? y sorprendió con su incorporación a la casa.

2) Zoe Bogach (Recoleta)

Se autodefinió como la verdadera «Barbie» de la casa. Aseguró que su sueño es «ser como su mamá» que se la pasa viajando con el novio y yendo al gimnasio. Además, confesó que toda su vida tuvo «gente que limpiaba y ordenaba por ella», motivo por el que se ve complicada en la convivencia en la casa.

3) Alan Simone (Chivilcoy)

Abandonó el colegio y se dedicó a trabajar en el campo de su familia. Se describió como una persona «muy tranquila» que iba a la casa para pasarla bien. Además, aseguró que es muy mal bailarín.

4) Isabel de Negri (La Plata)

Es una sommelier, personal shopper y una de las primeras instructoras de taekwondo del país y en alcanzar el cinturón negro. Es una de las participantes más grandes de la casa y confesó que le gusta mucho cocinar. Asimismo, contó que es muy sexual .

5) Lisandro Navarro «Licha» (Lomas de Zamora)

Asesor financiero, le encanta el gimnasio y la vida saludable. Se considera «calentón», pero transparente. El año pasado terminó una relación de cinco años luego de descubrir una infidelidad que «no pudo tolerar».

6) Rosina Beltrán (Uruguay)

Personal trainer, aseguró que va a entrar para «revolucionar la casa». Contó que tiene el don de ser médium y que cree mucho en las energías, por lo que va a saber detectar los perfiles de sus compañeros. Tiene tatuados en los labios la palabra éxito y la fecha en la que hizo el casting para Gran Hermano.

7) Martín (Río Negro/China)

Su mamá es de China y su papá de Taiwán. Aseguró que «quiere más a los animales que a las personas» y que va a jugar «para el afuera». Además, dejó en claro que lo pone muy contento que haya alguien asiático en la casa.

8) Lucía Maidana (Salta)

Viene de una familia muy numerosa, ya que tiene 10 hermanos, y fue criada en un entorno muy conservador. Le encanta jugar al fútbol y hace tres años que está en pareja con Virginia. Aseguró que no dejará que nadie le pase por encima.

9) Axel (Misiones)

Le encantan «la joda y las juntadas». Aseguró que es «gatito» pero mimoso y que le encantaría estar con una sola chica para siempre. También aseguró que es muy sentimental y que suele llorar en soledad.

10) Denise González (Chubut)

Estudiante de abogacía. Le encanta la vida en la naturaleza, pescar y ser aventurera. Es muy «competitiva» y contó que va a hacer lo que tenga que hacer para ganar. Sin embargo, también confesó que ama estar sola.

11) Emmanuel (Córdoba)

Aseguró que «no tolera la mentira» y que está muy entusiasmado de formar parte del reality. Está casado hace 11 años con Nicolás, un militar de Fuerza Área, pero confesó que «todo el mundo le parece lindo».

12) Agostina Espinelli (San Fernando)

Es policía pero le encantaría ser modelo. Tiene una hija de 16 años y aseguró que es muy emocional y romántica. Ya adelantó que va a jugar con estrategia y que llora por cualquier cosa.

13) Williams López (Corrientes)

Es el «gaucho» de Gran Hermano. Contó que entró porque quiere «un futuro mejor» y que su sueño es «estudiar veterinaria». Además, dejó en claro que no quiere conflicto con nadie y que no planeó ninguna estrategia.

14) Carla di Stefano (Buenos Aires)

Tiene cuatro hijos, es comerciante y abogada. Es «simpática y extrovertida» y aseguró que conoció al amor de su vida en uno de los momentos más difíciles, que fue cuando le diagnosticaron cáncer de mama.

15) Nicolás Groisman (Ramos Mejía)

Aseguró que está dispuesto a «mentir y hacer todo para ganar». Además, se definió como «un máster de la seducción» y como un líder nato. Por último, remarcó que está soltero y que lo «va a dar todo».

16) Juliana «Furia» (Buenos Aires)

Es deportista, entrenadora y ex doble de riesgo. Aseguró que tuvo parejas mujeres y hombres y que no se va a dejar doblegar por nadie. «Yo no vine a ser espectadora de nadie», sentenció.

17) Joel Ojeada

Es tripulante de cabina y «le tiene miedo al amor». Aseguró que tiene un sexto sentido para detectar las buenas o malas intenciones de la gente y que estar en Gran Hermano es «uno de los mejores momentos de su vida».

18) Florencia Cabrera

«Hay falta de hombres para un perfil como el mío», aseguró. Es modelo plus size y aseguró que siempre quiere mantenerse positiva pero que no pretende caerle bien a todo el mundo. «Si hay alguien que le molesta mi presencia que lo trabaje en terapia», sentenció.

19) Hernán Ontivero (Córdoba)

Se describió como una persona divertida, que se lleva bien con todo el mundo y que no tiene problema en colaborar. Sin embargo, dejó en claro que no quiere que lo traicionen porque ahí «se pudre todo». Es fanático de «La Mona» Jiménez.

20) Catalina Gorostidi (Córdoba)

Es médica pediatra, pero su sueño era ingresar a Gran Hermano. Aseguró que «le encanta subir fotos hot» y que fue «muy botinera» porque salió con todo el plantel de Belgrano y Talleres al mismo tiempo.