Comenzó septiembre: ¿qué se puede ver en el cine de Alta Gracia?

Como ya es una costumbre, el jueves es cuando la cartelera del cine de la ciudad de Alta Gracia viene con nuevas producciones audiovisuales. Y si… después de esperar tanto, la nueva película de Tim Burton finalmente llegó a la pantalla grande.

Este film es una comedia de terror y fantasía estadounidense de 2024, a partir de un guión de Alfred Gough y Miles Millar, basado en una historia de Gough, Millar, y Seth Grahame-Smith. Es una secuela de Beetlejuice (1988), está protagonizada por Michael Keaton, Winona Ryder, y Catherine O’Hara retomando sus papeles de la primera entrega, junto a los nuevos miembros del reparto, Jenna Ortega, Justin Theroux, Monica Bellucci, Arthur Conti, y Willem Dafoe.

Beetlejuice Beetlejuice inauguró el Festival Internacional de Cine de Venecia de 2024 el 28 de agosto de 2024 y ya fue estrenada en cines de todo el mundo, de la mano de Warner Bros. Pictures.

Pero esta no es la única película que podes ver en Alta Gracia. A continuación, mirá los horarios y las producciones cinematográficas que se encuentran disponibles para disfrutar esta semana:

Beetlejuice Beetlejuice (17:40 y 19:50 horas 2D Cast – 22 horas 2D Sub)

¡Beetlejuice ha vuelto! Después de una tragedia familiar inesperada, tres generaciones de la familia Deetz regresan a su hogar en Winter River. Aún atormentada por Beetlejuice, la vida de Lydia da un vuelco cuando su rebelde hija adolescente, Astrid, descubre el misterioso modelo de la ciudad en el ático y el portal al Más Allá se abre accidentalmente. Con problemas en ambos reinos, es solo cuestión de tiempo hasta que alguien diga el nombre de Beetlejuice tres veces y el travieso demonio regrese para desatar su propio tipo de caos.

Romper el círculo (16:50 y 19:30 horas 2D Cast – 22:10 horas 2D Sub)

ROMPER EL CÍRCULO, la primera novela de Colleen Hoover adaptada para la pantalla grande, cuenta la apasionante historia de Lily Bloom (Blake Lively), una mujer que supera una infancia traumática para embarcarse en una nueva vida en Boston y perseguir el sueño de toda una vida: abrir su propio negocio. Un encuentro casual con el encantador neurocirujano Ryle Kincaid (Justin Baldoni) desencadena una intensa conexión, pero a medida que ambos se enamoran profundamente, Lily empieza a ver en Ryle aspectos que le recuerdan a la relación de sus padres. Cuando el primer amor de Lily, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), repentinamente vuelve a entrar en su vida, su relación con Ryle se ve alterada y Lily se da cuenta de que debe aprender a confiar en su propia fortaleza para tomar una difícil decisión para su futuro.

Deadpool y Wolverine (21:40 horas 2D Sub)

Marvel Studios presenta lo que podría ser su mayor error hasta el momento: Deadpool y Wolverine. Wade Wilson, ahora llevando una vida más tranquila, deja atrás sus días como el mercenario excéntrico y moralmente flexible conocido como Deadpool. Sin embargo, cuando su mundo enfrenta una amenaza seria, Wade se ve obligado a ponerse el traje de nuevo, aunque con cierta reticencia. De alguna manera, tendrá que convencer a un Wolverine igualmente reacio a… Bueno, la verdad es que las sinopsis son un poco estúpidas.

Mi villano favorito 4 (19:40 horas 2D Cast)

En la primera película de Mi villano favorito en siete años, Gru, el supervillano favorito del mundo que ahora es agente de la Liga Anti-Villanos, regresa para una nueva y emocionante era de caos de los Minions en Mi villano favorito 4 de Illumination. Tras el éxito de taquilla de 2022 con Minions: Nace un villano, que recaudó casi mil millones de dólares globales, la mayor franquicia global de animación de la historia comienza ahora un nuevo capítulo en el que Gru (El nominado al Oscar® Steve Carrell) y Lucy (La nominada al Oscar® Kristen Wiig) y sus hijas -Margo (Miranda Cosgrove), Edith (Dana Gaier) y Agnes (Madison Polan)- dan la bienvenida a un nuevo miembro de la familia, Gru Jr, que se empeña en atormentar a su padre. Gru se enfrenta a nuevos némesis, Maxime Le Mal (Will Ferrell, ganador del Emmy) y su novia Valentina (Sofía Vergara, nominada al Emmy), por lo cual la familia se ve obligada a huir. La película introduce a nuevos personajes a los que ponen voz Joey King (Tren bala), el ganador de un Emmy Stephen Colbert (The Late Show with Stephen Colbert) y Chloe Fineman (Saturday Night Live). Pierre Coffin vuelve como la icónica voz de los Minions y el nominado al Oscar® Steve Coogan regresa como Silas Ramsbottom.

Intensamente 2 (17:30 horas 2D Cast)

La película de Disney y Pixar INTENSA-MENTE 2 regresa a la mente de la recién adolescente Riley justo cuando el cuartel general está sufriendo una repentina demolición para hacer sitio a algo totalmente inesperado: ¡nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Furia, Temor y Desagrado, que llevan mucho tiempo llevando a cabo una operación exitosa, no están seguros de cómo sentirse cuando aparece Ansiedad. Y parece que no está sola. Maya Hawke da su voz en inglés a Ansiedad, junto a Amy Poehler como Alegría, Phyllis Smith como Tristeza, Lewis Black como Furia, Tony Hale como Temor y Liza Lapira como Desagrado. Dirigida por Kelsey Mann y producida por Mark Nielsen, INTENSA-MENTE 2 estrena en cines en 2024.