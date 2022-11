Comienza la colocación del tercer refuerzo contra el COVID

Recientemente se autorizó la quinta dosis o tercer refuerzo para el COVID para todos los vecinos, pero en especial para personas mayores de 50 años o con enfermedades crónicas. El Director de Políticas Sanitarias, el Dr. Martín Cugno, dialogó con Todo Pasa sobre este anuncio. “Hay un relajamiento en la sociedad. Hoy vemos que la persona hace una vida normal, aún cursando un cuadro gripal. Hace dos meses que han aumentado todas las infecciones respiratorias. Los pacientes que se complican son aquellos que tienen enfermedades crónicas. Actualmente, sólo el 5% de todos los cuadros respiratorios son por COVID”, comentó el profesional. De acuerdo a las estadísticas, el 80% de la población local cuenta con dos dosis, 50% se colocó la tercera y sólo el 10% tiene la cuarta dosis. La vacunación contra el coronavirus continúa en el Dispensario Ramón Carrillo, de lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 14 a 18 horas.

Continuando con la temática de la vacunación, el funcionario habló sobre la nueva campaña “Reforzamos tu poder”, donde el municipio realiza las colocaciones casa por casa a niños entre 13 meses y 4 años. “Las vacunas son una herramienta principal para la atención primaria y para disminuir los riesgos de contagio en enfermedades. Hay muchos niños que faltan completar su calendario de vacunación infantil. Se preveía que después de la pandemia y el cansancio de la población, iba a haber más descuidos. Nos hemos adherido a una campaña nacional que se ha realizado en escuelas, y en esta etapa se hace un barrido casa por casa en los barrios. Es un trabajo muy fuerte que hace la Secretaría y el equipo de enfermería. Siempre es mejor prevenir que curar en materia de salud. La vacunación es un acto social, mientras más vacunados, menos circulación de enfermedades”.

Con respecto a la atención pediátrica en los dispensarios, Cugno aseguró que se ha hecho una inversión muy grande, donde el municipio ha organizado una atención pediátrica los fines de semana para cuadros no tan complejos y aclaró que los cuadros de urgencias o emergencias deben ser tratados en el hospital. Otro punto que señaló fue el traslado de pacientes privados al sector público, algo que no tenían previsto desde el municipio. “Cada vez más personas con obra social utilizan el sistema público. No hay atención pediátrica, y menos guardias. Estamos viendo qué posibilidades hay desde el municipio para reforzar el sector privado o colaborar con el sector público”, expresó el Director de Políticas Sanitarias.

Por último, el Dr. Cugno recordó que pronto se realizará la apertura del Dispensario N° 13 en barrio General Bustos. Además, comentó que ya se realizó la ampliación de los dispensarios de Villa Oviedo y Parque del Virrey. “La idea es transformarlos en centros de atención primaria de la salud, con más profesionales. Esperamos para el 2023 hacer mucho más de lo que prometimos”, finalizó.