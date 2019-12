Comienza la temporada y ninguna novedad sobre las licitaciones en el Cine Monumental Sierras

Luego de dos llamados a concesión de explotación comercial de locales gastronómicos, que quedaron desiertos; el Candy Bar del Cine Monumental Sierras continúa sin nadie que se haga cargo.

En agosto se llamó a primer Concurso Público para convocar a los interesados de instalar en el Cine Monumental Sierras un Bar/Restaurante, una Heladeria/Chocolatería y un CandyBar. La apertura de sobres se realizó formalmente en septiembre y fuentes municipales aseguraron a RESUMEN, en su momento, que la Fundación Espacios podría quedar a cargo del CandyBar del Cine Monumental de forma definitiva.

En el primer llamado quedaron desiertas las licitaciones del Bar y de la Heladería, ya que no cumplían con requisitos técnicos (experiencia, garantías, etc). No obstante, la Fundación Espacios sí cumplía con los requisitos, pero sólo presentó el plan de negocios para hacerse cargo del Candy Bar, no de la Chocolatería/Heladería. En el segundo concurso, en noviembre, tampoco dejó resultados favorables y las concesiones quedaron desiertas.

Comienza la temporada fuerte de espectáculos en el Cine Monumental Sierras, que se trató de una inversión polémica y millonaria; que luego de todo un año brindando espectáculos de primer nivel, aún no cuenta con sus espacios gastronómicos ocupados. Cabe destacar que ya está la grilla de verano, en cuanto a espectáculos se trata, con espectáculos llamativos para el público no sólo de Alta Gracia, sino de alrededores, y hubiera sido una excelente oportunidad para quien hubiera ocupado los espacios de bar, heladería, chocolatería o candy bar.