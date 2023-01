Comisario Cambronero: «Hasta que no vimos el cuerpo, teníamos la esperanza de encontrarla con vida»

El comisario Cambronero brindó detalles de cómo fue la aprehensión de Luis Alberto Ludueña en la jornada del miércoles 18 y recordó el caso del hermano del imputado.

«Hasta que no encontramos el cuerpo, teníamos esperanza de encontrarla viva» manifestó conmocionado. «Apenas la madre hizo la denuncia, en los primeros minutos del día 18, comenzamos la búsqueda, pedimos a la justicia el cruce de teléfonos, dimos aviso a peajes, revisión de cámaras. Fueron muy importantes los datos que aportó la mamá de la víctima» relató el comisario.

A partir de estas acciones, les avisaron en las primeras horas del día miércoles, que el camión estaba estacionado en Sacanto, a 180 kilómetros de Despeñaderos. «Agradezco al jefe de la Departamental de San Justo, Cristian Gómez, que perimetraron el lugar y salimos en viaje hasta allá con personal de Despeñaderos. También el trabajo veloz de la fiscalía, que rápidamente dieron la orden de requisa para el vehículo y la presencia inmediata de Policía Judicial en el lugar» expresó Cambronero.

El camión se encontraba sin ocupantes, «había sangre y otros elementos que indicaban que estaba herida. Enseguida se convocó a testigos que aportaron datos precisos y a partir de la información brindada, nos dirigimos hacia Sacanta, donde nos dividimos para encontralo. Lo ubicamos a 3 ó 4 kilómetros hacia el sur en un camino rural. Venía caminando y reunía todas las características del sujeto».

Continuando con el relato, contó: «Tratamos de identificarlo, le hicimos las preguntas, lo palpamos de armas. Le preguntamos porqué estaba en un lugar donde no había nada, no tenía vehículo, hasta que dijo que él no tenía nada que ver con la mujer que se buscaba…´nadie te preguntó por ella´ le respondimos. Entonces lo redujimos y quedó a disposición de la justicia».

Entre los detalles que narró la autoridad policial, afirmó que hay una filmación del basural en El Arañado a las 5 am, a 16 kilómetros de Sacanto y huellas similares a las ruedas del camión. «Presumíamos encontrar objetos de él o de ella, allí. El cuerpo se encontraba más cerca del lugar donde fue aprenhendido, se estaba retirando del lugar».

Sobre el abuso sexual por el que cumple condena Rubén Ludueña, hermano del detenido, afirmó: «Encuentro tantas similitudes entre ambos hermanos; amigo de la familia, la niña confiada, cree en él. En el caso de abuso, le dio unos estupefacientes, la abusó sexualmente y la dejó tirada pensando que estaba muerta. Sobrevivió y lo denunció, anoticiado del hecho, sufrió un accidente de tránsito -donde creemos que se quiso quitar la vida- y luego fue arrestado».

«No es la primera vez que veo algo así, lamentablemente tengo otras situaciones. Ayer fue uno de los peores días que me tocó trabajar» concluyó Cambronero.