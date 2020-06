¿Cómo es la vida de un escalador en cuarentena?

La escalada es una disciplina que posee en su propia naturaleza distintas vertientes o ramas, y que a la hora de practicarse,varían los espacios físicos y elementos a utilizar. El joven Ernesto realiza escala de roca,la misma se desarrolla en un entorno totalmente natural, puede ser sobre distintos tipos de roca, ya sea caliza, granito, conglomerado o calcánea.

El deportista practica escalada en roca desde hace 5 años aproximadamente, cuando por medio de un amigo descubrió que le gustaba realizarlo, “Mi mejor amigo Marcos me enseño la diferencia entre el trekking y las diferentes escaladas y me hizo conocer mejor la que se realiza en la roca al aire libre, al principio tenía miedo Y luego probé, finalmente me terminó gustando así que desde ese entonces que práctico está disciplina.”, agregó en diálogo con RESUMEN.

El joven lleva adelante su propio entrenamiento físico que le permite afrontar tales desafíos de altura y fuerza, siguiendo todas las medidas de seguridad necesarias como casco, vías, cuerdas y el arnés entre otras. “En este tipo de disciplinas la seguridad es máxima, un simple error podría ocasionar graves accidentes. En esta práctica el cuerpo queda totalmente expuesto caídas por eso hay que estar preparado de la mejor forma siempre”, dijo.

Durante la cuarentena, Ernesto continuó su entrenamiento pero todavía está esperando algún tipo de confirmación para poder escalar nuevamente, el joven tiene muchas dudas al respecto ya que la situación de la pandemia y la cuarentena lo tomo por sorpresa, generando así una gran incertidumbre en todo su grupo de entrenamiento ,“Realmente no se bien como están manejando y controlando la situación del escalada deportiva, sobre todo porque yo lo práctico en Córdoba y otros lugares más alejados de Alta Gracia, así que deberé esperar a que el encargado del grupo nos informe mejor del tema”, concluyó.