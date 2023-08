«Como sociedad, hemos recorrido mucho pero nos falta un montón»

Durante la mañana de este miércoles, Analía Vélez, quien es Docente de Educación Especial e integrante del equipo del Instituto Especial Paulina Domínguez, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de “Todo Pasa”, la docente habló de su trabajo en el marco del Día de la Educación Especial: “Comencé con una gran tendencia de trabajar con niños, jóvenes y trabajar con ellos. Yo pertenecía a un grupo de la iglesia que era infancia misionera; y ahí había un nene con síndrome de down. Había algo especial y a mi me surgía tener relación con él. Por suerte, hay personas para todo. Yo recojo mucho de mi trabajo, pero me llevo muchísimo. Me correría de mi carrera solo para tomar envión”.

En cuanto a cómo se ve la población en el tema de la inclusión, Vélez expresó que “Nos faltan obras sociales, políticas, las aulas, etc. Las familias van haciendo la punta y la lucha donde los docentes acompañamos, pero necesitamos políticas más inclusivas. Hay muchas cuestiones que debemos afrontar como docentes, y cuando hay niños con necesidades especiales, es un montón. En nuestra escuela tenemos un proceso de inclusión escolar, donde los docentes integradores tienen una cantidad importante de niños que acompañar, por lo que el enfoque es institucional. Se trabaja fortaleciendo a los docentes de la escuela común para llevar adelante. Es un desafío todos los días”.

“Nuestro trabajo es difícil y es hermoso a la vez. También hay una cotidianidad de logros, por lo que todos los días hacemos una apuesta y vamos poniendo una semilla. No sabemos en qué momento la planta va a crecer. A veces la enseñanza y el aprendizaje son las letras, pero el aprender es a ser independiente. Hay que tratar de generar hábitos y el cuidado de uno mismo”, dijo.

Por el lado de la docencia, Analía contó que “Yo quiero que cuando el niño llegue a casa, le cuente a los padres lo que hizo en la escuela. Nosotros abordamos la comunicación de todas las maneras posibles. Los chicos tienen que poder decir, y ellos tienen mucho que decir”.

“Yo creo que siempre se puede dar un poco más como sociedad. La escuela siempre recibe mucha ayuda, ya que hay un llamado que tiene una respuesta. Pero esto es una cuestión de todos. Hay y tiene que haber más. Hay cuestiones que podemos llevar adelante entre todos, como por ejemplo: la empatía o los prejuicios. Todos como sociedad tenemos que acompañar a estas personas”, finalizó.