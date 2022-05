Compró una aspiradora industrial para limpiar el desastre que dejaron los malhechores

«Amigos, necesito un favor, estas imágenes son de la casa de Anisacate donde va a funcionar la Comunidad Terapéutica. La semana pasada nos entraron un par de zoret#$ escorias de la sociedad y nos hicieron un daño terrible, desparramaron el líquido de los matafuegos por todo el piso y por los muebles» comenzaba el relato de Rodríguez en las redes sociales.

«Necesito alguien que pueda prestarme una aspiradora tipo industrial para levantar el polvo de los matafuegos. Es la única forma que puedo sacarlo porque así me lo indicaron los bomberos voluntarios de Alta Gracia. O en su defecto una empresa de limpieza que se dedique a esto, no quiero que me lo regalen, quiero pagar por el servicio. Cualquiera de las dos opciones tienen que ser lo antes posible» continuó el tatuador.

«Si alguien puede prestarme la aspiradora -tipo industrial tiene que ser, no familiar- me escribe por whatsApp así puedo limpiar el quilombo que dejaron los zoret%@ que entraron» finalizó.

Consultado por RESUMEN, en la tarde de este lunes 16 de mayo, sobre si había conseguido el aparato, respondió: «Finalmente pedí prestada una tarjeta de crédito y compré una porque no puedo esperar. Mañana martes o pasado iré hasta el lugar para limpiar».

Cabe recordar que una semana atrás, autores ignorados ingresaron al sitio, destruyeron y revolvieron todo, abrieron un matafuegos y vaciaron el contenido en una de las habitaciones. Durante esas jornadas también entraron en un camping con pileta contiguo y en otra vivienda.