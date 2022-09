Comuna de Villa La Bolsa otra vez en la mira: iniciarán acciones legales contra la misma

«Empezaré acciones legales por los daños y perjuicios que me ocasionó la comuna al cancelarme el evento el mismo día, siendo que ellos mismos me habían afirmado que estaba autorizada la actividad» expresó Iván Ferreira.

El pasado sábado 17 de septiembre, se había organizado la «Pre Primavera» en el Salón de la Unión Tranviaria del Automotor (UTA) en Villa La Bolsa, con la presencia de dos grandes bandas locales: La Cuartetera y La Joda. Ambas iban a recibir un reconocimiento, la primera por sus seis años y la segunda, por sus 22 de trayectoria.

«La encargada de Cultura, me había dicho que estaba aprobado, que tenían el permiso y el mismo sábado, diez horas de la fiesta-cuando debe ser con un anticipo de 24 horas- me informó por whatsapp que se cancelaba por razones que ´no se daban las circunstancias para hacerlo´. Me acerqué a la comuna, salió la presidenta comunal, la jefa de cultura y su abogado quien también se presentó en el lugar. Finalmente clausuraron el sitio, un desastre» declaró el productor a RESUMEN. Y agregó: «Sólo quiero informar que no era nuestra culpa la suspención del evento».

«Todo lo que es logística lleva armado de escenario, de sonido, iluminación, transporte, yo pagué todo. Parece que no se dan cuenta de eso. Lo hago por primera vez, me da vergüenza». Ferreira contó que el 13 de septiembre le habían afirmado que estaba todo en orden, le hicieron llenar un documento para tener constancia del evento y dar aviso a los inspectores de tránsito. Además le hicieron gestionar la inscripción a SADAIC antes de la actividad, cuando ésto se realiza después ya con la cantidad de gente que asistió.

Según sus palabras, Ferreira ha vendido eventos en el boliche Güemes, en el Cine Teatro Monumental Sierras, a la Comuna de Potrero de Garay, en Villa Dolores, Los Cerrillos y también en Uruguay: «Nunca tuve ningún problema con nadie». Su aval es la Productora BDM y la Asociación De Representantes de Artistas de la República Argentina (ADRA).