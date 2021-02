Con anuncios y sin hablar de paritarias, Walter Grahovac expuso en la Legislatura

El Ministro de Educación Walter Grahovac expuso en el Poder Legislativo la situación que atraviesa la Provincia en carácter educativo. Los miembros de las diferentes bancadas opositoras lo interpelaron durante más de tres horas sobre distintos puntos.

En un arranque interrumpido por más de una hora debido a las fallas en la conectividad a Internet que imposibilitaron seguir con la reunión via Zoom, la Comisión de Educación de la Legislatura debió llevarse a cabo finalmente de modo presencial en uno de los anfiteatros protocolares. “Ministro, lo estuvimos esperando todo el año para que viniera y de esta forma (Zoom) se nos hace imposible poder escucharlo”, dijo la Legisladora Elisa Caffaratti pidiendo que la comisión sesionara con los miembros presentes.

Los principales puntos sobresalientes de la jornada se centraron en anuncios, omisiones y respuestas concretas a cada interpelación:

-Anuncios:

“Sobre la conectividad escolar a través de la tecnología, quiero decirles que el Gobierno va a distribuir alrededor de 100.000 netbocks en toda la Provincia para que los Centros Educativos públicos se las asignen a los estudiantes. Además, la Nación enviará una primer entrega de 40.000 dispositivos más en el marco de la vuelta del Plan Conectar Igualdad. Todas las computadoras contarán con su respectivo módem para que puedan conectarse a Internet. Estamos licitando nuevamente para poder adquirir más en el plazo no mayor a dos meses”.

-Con respecto a infraestructura, el Ministro aseguró que “Las 3.800 escuelas de la Provincia se encuentra ya habilitadas para el retorno a clases presenciales”.

-Omisiones:

Cuando se le preguntó por la paritaria docente, Grahovac manifestó que “Es política del Gobierno Provincial no hablar del tema de paritarias en ningún ámbito que no sean las paritarias, sino no podrían considerarse como tales. Los insumos que los docentes tuvieron que utilizar en 2020 para dar clases virtuales, se discutirán en la paritaria si es necesario un reintegro de fondos”.

– Sobre el contraturno en los colegios técnicos se dictaminó que quedará suspendido.

Finalmente cuando se le preguntó por la probable suspensión de la vuelta a las aulas el Ministro respondió: “La hipotética suspensión de la presencialidad la dictaminara el COE Central o Regional correspondiente y el Ministerio acatará la orden”.